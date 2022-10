Productos sin humo: ¿qué hay detrás de esta opción para fumadores adultos?

Todos han escuchado y se ha interiorizado que el humo del cigarrillo genera un alto riesgo para los fumadores. Sin embargo, hay personas que, a pesar de conocer los riesgos, deciden continuar con el hábito y se han cambiado a alternativas que pueden tener un menor riesgo en comparación con el cigarrillo, pues no generan humo ni ceniza.

Fumar, tabaco y nicotina, aunque puedan parecer similares, son tres términos distintos. Por un lado, fumar es el acto de encender un cigarrillo. Cuando eso sucede, el cigarrillo alcanza los 900 °C y mientras se quema, genera cerca se generan 6.000 compuestos químicos diferentes, de los cuales más de 100 están clasificados por autoridades de salud pública como como causas o causas potenciales de enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

El tabaco es una planta que contiene nicotina de forma natural. El tabaco per se, o la nicotina, no son la causa principal de las enfermedades relacionadas al tabaquismo. “Son principalmente las toxinas y carcinógenos en el humo del tabaco, no la nicotina, las que causan enfermedades”, asegura el National Institute For Health And Care Excellence

Cambiando hábitos

Estudios científicos han demostrado que la combustión al fumar un cigarrillo genera una serie de sustancias químicas que terminan siendo nocivas o potencialmente nocivas para la salud. Dejar la nicotina y el tabaco por completo es la mejor decisión que puede tomar un fumador; pero teniendo en cuenta que hay personas que deciden continuar con el hábito, su mejor opción es cambiarse a alternativas que representen un menor riesgo en comparación con el cigarrillo.

Este es el caso de los cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado. Todos funcionan de distintas maneras, sin embargo, tienen en común que no producen humo pues no hay proceso de combustión. Por su parte, calientan una solución líquida que contiene nicotina o láminas de tabaco que genera un aerosol o vapor – pero nunca humo.

Este aerosol contiene una mezcla de partículas suspendidas en gas, al igual que el humo. Sin embargo, a diferencia de este último, trae sustancialmente menores niveles de químicos dañinos en comparación con el humo que produce el cigarrillo.

Es por esto que el enfoque de reducción de daños es una alternativa para aquellos fumadores que de una u otra manera, continuarían fumando.