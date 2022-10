El mito más frecuente sobre pensiones: si se deja de cotizar, se pierde todo lo ahorrado

La inestabilidad laboral es una realidad que, aunque se desee mejorar, existe y afecta a muchas personas en el país y una de las preocupaciones que puede tener un empleado es quedar desempleado y por ello no seguir contribuyendo al régimen pensional, pues piensa que todo el dinero ahorrado durante años de trabajo se perderá. Lo que algunos no saben es que, si tienen su pensión en fondos privados, eso no sucederá.

La razón principal es que en los fondos de pensiones privados los aportes que hace cada afiliado se manejan en una cuenta individual. La administradora maneja las inversiones de ese dinero, lo que genera ganancias a lo largo del tiempo, independiente si por un par de meses o años no se siguen generando los aportes, ese es uno de los beneficios de estar cotizando en el fondo privado. Y es también, una de las principales diferencias con Colpensiones, fondo en el que el ahorro se hace en semanas y no existen cuentas individuales. El estar cesante y no aportar a pensión en este caso sí puede afectar pues hay un riesgo mayor de no alcanzar las 1.300 semanas requeridas (en el fondo privado son 1.150 semanas).

Dinero que crece

Según la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, la importancia de no dejar de aportar -lo cual es la situación ideal- se debe a que un millón de pesos puede representar hasta $32 millones menos en el saldo de ahorro pensional.

Esto se debe a que la administradora de fondo de pensiones privada hace una serie de inversiones diversificadas. “Este es un proceso pensado y realizado por un equipo de expertos que consiste en poner los ahorros de los cotizantes en diferentes portafolios, con el objetivo de crear un capital robusto para que las personas puedan pensionarse y tener una vejez tranquila”, comenta Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos.

El que las inversiones sean diversificadas significa que gracias a un esquema conocido como multifondos se hacen diferentes inversiones, no una sola. Las personas que se encuentran cerca a la edad de pensión tienen inversiones en activos más estables y quienes estén más lejos, tienen inversiones en activos más riesgosos pero que a largo plazo generan más ganancias.

Lo que se busca es que al momento en el que el afiliado se pensione, su ahorro pensional haya crecido significativamente gracias a estas inversiones. Según datos del gremio, en promedio, al momento de pensión, el 70% del saldo de la cuenta individual del afiliado son los rendimientos que generó la administradora y solo el 30% los aportes que empleado y empleador hicieron durante la vida laboral.

Dejando de lado los mitos

Es indiscutible que los colombianos tienen mitos acerca de su pensión y de los fondos pensionales privados. Además, las personas tienen la percepción que encontrar un asesor que responda a todas las preguntas sobre su pensión, incluyendo este mito sobre una pausa en los aportes, es casi imposible.

Asofondos, pensando en las personas y buscando generar una cultura de educación financiera, ha creado #VenTeDigo, un canal para que los colombianos puedan entender de una forma más simple y dinámica el sistema de pensiones en Colombia y así tener información clara en todo el proceso de ahorro para su pensión y, además, en el momento clave de obtener el fruto de sus ahorros.

