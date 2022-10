Ecuatorianos Rocko y Blasty y Diana Sofía cruzan fronteras con su nuevo sencillo “Señales”

Rocko y Blasty con Diana Sofía lanzaron su sencillo “Señales” en Ecuador, y buscan promocionarlo también en México.

El dúo ecuatoriano Rocko y Blasty se unió a su compatriota Diana Sofía, para lanzar su nuevo sencillo “Señales”, cuyo ritmo tiene mucha proyección internacional.

Ha llegado a Colombia, se ha escuchado en discotecas de Miami y viene aterrizando a México, donde también buscan conquistar.

A esto se añade que el video de la canción no solo promociona a los artistas, sino a Guayaquil, una de las ciudades más importantes de Ecuador y con alto valor turístico.

Llegando al millón de vistas en Youtube, “Señales” está inspirada en una historia de amor de uno de los artistas, Rocko, teniendo como testigo a su natal Guayaquil. Se trata de un tema urbano para bailarlo y gozarlo.

Cuéntanos más sobre “Señales”

“Todo nace de lo que viví un día con Rocko, mi hermano, en una discoteca. No habíamos salido hace bastante tiempo por la pandemia y apareció una chica muy linda, ‘carita de princesa’. Le decía a Rocko: ‘Mira las señales que te está dando, acércate, háblale!’”, contó Blasty.

“Recordando este ‘coqueteo’, decidimos contar esta historia en una canción. Cuando me acerqué a ella empezamos a conversar y a “cyber coquetear”, es decir, intercambiamos números de teléfonos, nos tomamos la respectiva selfie, nos pedimos el Instagram, pero no me aceptó en sus redes. Son las locuras que pasan en nuestro querido Guayaquil”, indica Rocko.

De su lado, la también cantante ecuatoriana Diana Sofía confiesa que desde hace mucho tiempo quería trabajar una canción con este dúo. “Son espectaculares, respetados y con una trayectoria intachable; aparte son mis amigos y compinches en las locuras musicales que persigo”.

En un estudio Rocko, Blasty y Diana Sofía arrancaron con las ideas.

“Le metí pasión, flow y locura, considero que las que tenemos ‘carita de princesa’ a veces somos las peores”, confesó la artista entre risas.

Más sobre el video

Los ecuatorianos y su equipo de producción quisieron utilizar la magia de Guayaquil, donde se había desarrollado su historia, para hacerla parte de su creación: sus calles, lugares tradicionales, bares donde pasan historias de amor fugaz, de baile y ritmo increíbles.

A decir de los artistas, “es una forma de mostrar al mundo: cómo perreamos en nuestra ciudad, cómo nos enamoramos, cómo coqueteamos, cómo nos enamoramos (…) Queremos mandar las mejores señales a la gente para que sepa que en Guayaquil disfrutamos demasiado. Siempre acogemos de la mejor manera a todos nuestros visitantes y los llevamos a que vivan ese Guayaquil cálido y generoso”, señala Rocko.

En el clip participaron rostros queridos por los ecuatorianos como Dora West, Álex Vizuete, Gigi Mieles, Ufredo Borbor y Juan Carlos Román, entre otros.