Valentina Giraldo, la diseñadora que quiere convertir a Colombia en el paraíso creativo del mundo

Terquedad e insistencia son tal vez dos de las palabras que definen el camino de Valentina Giraldo, una colombiana que a través del arte y el diseño ha logrado visibilizar el talento creativo colombiano en diferentes países. Su camino ha estado lleno de obstáculos, muchos “no” como respuestas y una dosis de incertidumbre, pero es ahí donde ha estado el secreto para no dejarse derrumbar y demostrar que sus sueños son más grandes que cualquier miedo.

Valentina no tuvo ningún golpe de suerte, no fue apadrinada, ni le cayó del cielo una oportunidad; comenzó a pulso, guerreándola y usando la creatividad, su más grande herramienta, para salir de una vida monótona y marcar la diferencia aprendiendo a leer las señales que la vida le daba.

En 2014 tuvo un accidente de automóvil que le hizo tomar las riendas y entender que el control de su vida no estaba en manos de nadie más que de ella misma y fue así como sola, en enero de 2015, en el estudio de la casa de su mamá y con tan solo 24 años, creó LaValentina, una idea que nació como un emprendimiento y con los años ha ido creciendo hasta tal punto de traspasar fronteras.

“Mi vida ha sido un “no” constante, cuestionarme y replantearme hasta dónde quiero llegar, pero ha sido esa terquedad e insistencia la que me ha traído hasta donde estoy y he usado la creatividad para momentos difíciles. Cuando te dicen que no lo vas a lograr o que no eres bueno para algo, es ahí donde tienes dos opciones: o te echas a la pena o te amarras los pantalones y usas eso como gasolina para motivarte y volverte mejor. Yo elegía la segunda”.

Una pandemia que despegó a LaValentina

El encierro, la incertidumbre, el miedo y todo aquello que desencadenó el COVID-19 a millones de emprendedores en el mundo, no fue ajeno a Valentina Giraldo, quien después de replantearse muchas ideas sintió que la pandemia fue una señal para empacar equipaje, subirse a un avión y llevar su empresa a nuevos territorios.

Así fue como, después de entender que su negocio estaba funcionando bien en Colombia, viajó a México con un solo fin: convertir a Colombia en el paraíso creativo del mundo a través de LaValentina. De esta manera, ese proyecto que nació con ella sola en el estudio de la casa de su mamá, hoy en día ha creado más de 180 marcas en 10 países y trabajado para más de 500 empresas gracias al esfuerzo de un equipo de 30 personas.

“La pandemia me abrió a cuestionarme hacia dónde quería ir yo y si mi sueño era tan grande debía hacer algo que marcara la diferencia, pues no lo iba a lograr si seguía por el mismo camino que venía”.

Valentina Giraldo, empresaria. Cortesía LaValentina

¿Qué sería de Valentina si no se hubiera arriesgado al cambio?

Su respuesta es clara y precisa: “Viviría una vida más tranquila porque emprender es hacer las paces con la incertidumbre”. Aunque suene a una frase de arrepentimiento, significa todo lo contrario, pues nada mejor que inyectarle una buena dosis de adrenalina a la rutina diaria, retarse, caer y levantarse con la frente en alto, pasar por bueno picos y valles malos y asumir los retos como ella: con pasión y resiliencia.

Valentina sigue decidida a exportar el talento colombiano a todo el mundo, empezando por México, dejando el nombre de su país en alto y convirtiéndolo en un referente de diseño y creatividad.