Don Henry, el auxiliar en granja que protagoniza la campaña publicitaria de Pollos Friko

Bailar y cantar son dos acciones que han sido fundamentales para lograr el éxito en las redes sociales, especialmente en TikTok, en la que es muy común encontrar videos de usuarios compartiendo versiones de bailes propios con canciones de moda.

En días pasados, un video compartido por SoyCampesinoCol, una cuenta con más de 53 mil seguidores dedicada a mostrar las bondades del agro colombiano y enaltecer la labor de los campesinos de nuestro país, difundió un sencillo video de un campesino bailando con un pollo. Lo que nunca se imaginó Don Henry, el protagonista, es que este video viajaría a través de diferentes redes y alcanzaría más de 2 millones de reproducciones y una cantidad de bailes inspirados en sus pasos.

Pero, ¿quién es este hombre que ha conquistado el corazón de los colombianos y ha puesto a bailar a más de uno en todo tipo de escenarios? Se trata de Don Henry Cárdenas, un campesino que ha dedicado más de 20 años a trabajar como auxiliar en una granja de pollos de la empresa Friko, ubicada en Fresno, Tolima y a quienes sus compañeros lo describen como un hombre alegre y desparpajado.

Todo empezó cuando para su nueva campaña Pollos a Otro Nivel, la marca Friko decidió no buscar un actor o un modelo, sino reconocer a las personas que día a día le ponen amor a la producción de los pollos que comercializan. Fue así como conversaron con los coordinadores de granjas para que nominaran, entre los 600 empleados, a los más carismáticos y con mayor experiencia. De este primer ejercicio salieron 45 nombres de los cuales 14 mandaron sus videos y fueron entrevistados por el equipo de mercadeo.

Pero Don Henry fue más allá: “Mi hija estaba muy entusiasmada con la idea de verme en televisión. Así que a ella se le ocurrió hacerle llegar, a través de unos conocidos, un video mío bailando a Andrés Aguirre, el hombre detrás de SoyCampesinoCol”. En la descripción, Andrés le pedía a la gente hacer un dúo con Don Henry y muchos empezaron a subirlo a TikTok.

Pero el auge fue cuando el creador de contenidos, Ami Rodríguez, subió el video invitando a la gente a comprarle un peluche: el valor, imitar a Don Henry y su baile del pollo. Cuentas muy grandes en TikTok como Stiven Ávila y Alejandro Pacheco se sumaron a la ‘Don Henrymanía’ y así, el video viajó por Instagram y Twitter, sumando likes, comentarios y visualizaciones, términos que a la fecha eran desconocidos para Don Henry.

No había duda que merecía ser el protagonista de la campaña.

“Pollos a otro nivel es una campaña que invita a conocer el proceso de crianza de nuestros pollos en las granjas de Friko. Nos interesa que el consumidor exija procesos de calidad y ser transparentes con los nuestros. Por eso queríamos que el personaje principal fuera real y Don Henry demostró ser toda una estrella”, afirmó Camilo Jaramillo, Gerente de Marketing de la compañía.

La campaña, que utiliza la exageración para mostrar por qué los pollos de Friko están a otro nivel, requirió que Don Henry se le midiera a hacer cosas muy distintas a su cotidianidad. “Lo primero que me preguntaron era si había montado en avión, a lo que contesté que no, pero que de alguna manera me envalentonaba para hacerlo… pero más allá de eso, pude viajar a sitios muy lindos de Colombia y llevar con orgullo mi profesión”.

La campaña cuenta con distintas referencias donde veremos a Don Henry y a sus pollos disfrutando, siempre acompañadas de un código QR en donde se puede conocer a profundidad el trabajo que hombres y mujeres, como él, hacen a diario para que los colombianos tengamos los mejores alimentos en nuestra mesa.

Conoce la campaña en: www.momentosfriko.com/pollosaotronivel