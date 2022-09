Sara Bojanini, la creadora de contenido que lo dejó todo sin tenerle miedo al cambio

Cumplir horario, ir a una oficina, el estrés y la rutina, así eran los días de la escritora y creadora de contenido Sara Bojanini cuando trabajaba en el área financiera y su vida se estaba convirtiendo en un completo caos. Su cuerpo fue el primero en darle una señal de que las cosas no estaban bien, fue diagnosticada con Tiroiditis de Hashimoto, no quería pararse de la cama, no le gustaba lo que hacía, se sentía atormentada y supo que lo que necesitaba en su vida era un cambio radical.

Con miedo, pero decidida a hacerlo, Sara lo dejó todo para seguir un camino que hacía tiempo le susurraba en el oído, pero que no había seguido por la errada idea de tener que continuar con su carrera y lo que estudió. Se fue para Canadá a explorar su lado artístico como maquilladora, se preparó, se certificó y desde ahí su mirada frente al mundo cambió, era una nueva Sara que le dio al punto exacto: su felicidad.

No fue un camino fácil, pero siempre ha tenido claro que el miedo hace parte de lo que hacemos a diario y hay que arriesgarse así esté presente. Fue así cómo, estudiando maquillaje, se dio cuenta que en el mundo artístico aprenden de todo, menos a costear sus servicios, a manejar sus finanzas y llevar una tabla de Excel. Así que decidió combinar su pasión por el arte y su habilidad con los números y creo finanzas para maquilladores, un novedoso proyecto en el que no se había explorado antes.

En medio de la búsqueda de un cambio en su vida que la hiciera completamente feliz, Sara cayó un par de veces, pero nunca se dio por vencida. En lugar de sentirse derrotada y sin pensar en el fracaso, cada situación difícil la hizo más fuerte. Fue así como comenzó a conectarse con la naturaleza y sembró su primer árbol, algo que le hizo entender que podía también combinar el arte con otra pasión: la reforestación.

Comenzó a trabajar con un amigo como Community Manager en Biomma, un aliado estratégico para las empresas que creen en la sostenibilidad ambiental y la convierten en su ADN. Su amor por el proyecto hizo que confiaran en ella y la convirtieran en socia de la empresa.

Sara no se imagina cómo sería su vida si se hubiera quedado con su trabajo de oficina, cumpliendo horario y sin salir de la rutina. Hoy en día se siente con el alma libre, explora, se conecta con la naturaleza, respira profundo y agradece el haber experimentado este cambio. Su libertad le dio pie para crear a la Tía Clemencia, un personaje que nació de sus pensamientos a través del cual hace catarsis, se expresa y saca su lado más creativo.

“De la Sara de hace algunos años ya no queda nada. Me he atrevido a ser lo más yo que pueda sin importar lo que venga”, asegura la escritora orgullosa de los cambios que ha enfrentado durante los últimos años.