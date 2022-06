¿Quiere comprar vivienda? Simule aquí cuánto tendría que pagar y hágalo realidad

Deje atrás las excusas para comprar vivienda, deje de pensar que es imposible y aproveche las oportunidades que existen para cumplir este sueño. Después de dos años en los que reinó la incertidumbre por cuenta del Covid-19, es hora de seguir adelante sin mirar atrás y llevar a cabo los planes que se tenían.

Ahora bien, si aún cree que está lejos de lograrlo porque no tiene el capital suficiente, no se preocupe, existen alternativas de financiación para que usted sea dueño de su propia vivienda o incremente su patrimonio con viviendas VIS y No VIS.

¿Quiere independizarse, invertir sus ahorros en vivienda o crear patrimonio? El Fondo Nacional del Ahorro tiene varias opciones, solo debe escoger la que más le convenga. Para los jóvenes colombianos entre 18 y 28 años, está Generación FNA, una línea de crédito exclusiva para jóvenes que cuenta con beneficios especiales para que pueda hacer realidad su sueño de tener vivienda propia.

Para acceder a las ventajas que ofrece el FNA, los usuarios lo pueden hacer a través de las Cesantías, un beneficio legal y prestación, que una empresa o empleador debe pagar a sus trabajadores, a parte del salario ordinario. También existe el Ahorro Voluntario para independientes o emprendedores. Es un plan de ahorro mensual, por un tiempo determinado que le ayuda a cumplir ese sueño anhelado.

Una vez afiliados, tienen dos opciones de financiación: Crédito Hipotecario o Leasing habitacional. Con el crédito hipotecario puede financiar hasta el 80% del valor de la vivienda o el 90%, en el caso de Generación FNA, con plazos que van hasta 30 años dependiendo el sistema de amortización. En el caso de la segunda opción, se financia hasta el 85% del valor de la vivienda, los plazos son de 5 a 20 años y el sistema de amortización es únicamente en pesos.

¿Hay más? Con el Crédito Hipotecario y el Leasing Habitacional puede realizar abonos extraordinarios a capital y acomodar sus cuotas según sus ingresos. Haga clic aquí e ingrese al simulador de crédito que tiene el FNA, donde podrá conocer las excelentes tasas, en función del valor de la vivienda o de sus ingresos mensuales.

Si conoce el valor de la vivienda, puede ingresar su fecha de nacimiento, el valor de la vivienda y el destino del crédito. Recuerde marcar si tiene o no subsidio. Posteriormente, escoja el plazo al cual quiere extender el crédito automáticamente obtendrá el valor con seguros, tasa efectiva anual, interés mensual y número de cuotas.

También tiene la opción de simular su crédito a partir de sus ingresos mensuales, con lo cual simplemente deberá indicar su fecha de nacimiento, ingresos y el tipo de crédito. En cualquiera de las opciones podrá identificar hasta qué valor podrá financiar con un plazo máximo de 30 años.

Ahora hagámoslo práctico con un ejemplo: Carolina es afiliada al FNA y quiere adquirir vivienda usando sus Cesantías y en pesos. Lo primero que debe saber es que si gana hasta dos salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), podrá acceder a una tasa que va desde el 7,5% E.A.. Ahora bien, si gana entre dos y cuatro SMMLV la tasa va desde el 8,5% E.A.; y si gana más de cuatro SMMLV encontrará una tasa que va desde el 8,75% E.A..

Pero si lo desea hacer usando sus Cesantías en UVR, de cero a dos SMMLV la tasa va desde el UVR +5,5%, entre dos y cuatro SMMLV encontrará desde el UVR +6,5% y más de cuatro SMMLV desde UVR +6,75%, más que competitivas para hacer realidad el sueño de comprar vivienda.

Otra afiliada es Valeria, quien desea usar su Ahorro Voluntario para un crédito en pesos, ya que es independiente y gana hasta cuatro SMMLV, encontrará una tasa desde el 9% E.A. ; y si gana más de cuatro SMMLV, desde 9,25% E.A.. Pero si lo hace bajo la línea de Ahorro Voluntario en UVR, la tasa con ingresos hasta cuatro SMMLV va desde el UVR +7% y más de cuatro SMMLV, va desde el UVR +7,25%.

Por último, Federico tiene 25 años, es afiliado al FNA desde hace cuatro años cuando comenzó a trabajar y quiere comprar su primer apartamento cerca de su oficina. Él hace parte de un programa llamado Generación FNA, creado para jóvenes entre 18 y 28 años, con el cual podrá acceder al portafolio de financiación de vivienda.

Si lo hace por medio de Cesantías en pesos y si gana hasta dos SMMLV, podrá acceder a una tasa que va desde el 6,8% E.A.. Ahora bien, si su ingreso está entre dos y cuatro SMMLV, la tasa va desde el 7,8% E.A.; y si gana más de cuatro SMMLV encontrará una tasa que va desde el 7,8% E.A. Ahora bien, si lo hace por Cesantías en UVR, las tasas son así: Hasta dos SMMLV la tasa va desde el UVR +4,8%, entre dos y cuatro SMMLV va desde UVR +5,8% y más de cuatro SMMLV va desde UVR +6,05%.

Otra opción que tiene Federico es a través del Ahorro Voluntario, si lo hace en pesos y gana hasta cuatro SMMLV, encontrará una tasa desde el 8,3% E.A.; y si gana más de cuatro SMMLV, desde 8,55% E.A.. Si desea consultar las tasas, podrá hacerlo aquí.

Recuerde que debe ser afiliado al Fondo Nacional del Ahorro. Adicionalmente debe saber que los valores resultantes de la simulación son a título informativo y no comprometen al FNA en el otorgamiento del crédito, que, si bien se aproximan a la realidad, pueden variar dado que el monto o cupo de crédito aprobado depende además de los ingresos del afiliado. Esto también dependerá de las obligaciones registradas tanto en centrales de información como en los desprendibles de nómina y de otras condiciones particulares.