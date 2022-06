Bogotá va a ganar los Juegos Nacionales de aquí en adelante: Blanca Inés Durán

Bogotá no gana unos Juegos Nacionales desde 2004. Es más, son los únicos Juegos Nacionales que ha ganado Bogotá como Distrito Capital. ¿Cuál es el plan para recuperar esa corona y pelearle a Antioquia y Valle, que siempre son los que nos dan por la cabeza?

Estamos convencidos de que Bogotá va a ganar los Juegos Nacionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos tres elementos que nos van a ayudar a ese plan que estamos construyendo desde hace dos años para lograr ganar los Juegos. El primero es la formación de nuestros atletas. ¿Desde cuándo ya son atletas de alto rendimiento? Ese ha sido el gran problema de Bogotá: siempre se ha traído atletas de otras ciudades o ha empezado a entrenar o a apoyar a los atletas cuando ya son campeones en alguna disciplina y no los ha formado desde el comienzo. Y esta vez Bogotá ha hecho un trabajo espectacular en conectar todas las líneas de formación que tenía anteriormente y crear una nueva. Eso se llama talento y reserva.

Es decir, ¿se está trabajando desde la primera infancia?

Tenemos la línea de psicomotricidad que empieza de cero a cinco años, donde estamos empezando todo ese trabajo con los bebés para que puedan tener todas esas habilidades, especialmente las niñas, a las cuales les queda por cultura más difícil acceder a estas capacidades psicomotrices, y luego pasar a todo el tema de jornada escolar complementaria, el apoyo que damos en los colegios de primaria y bachillerato. Desafortunadamente por una reforma que se hizo a la educación en primaria no tenemos profesores de educación física y eso ha hecho que nuestros niños y niñas no tengan una formación particular en ese momento de sus vidas; por eso “Jornada escolar complementaria” está haciendo que estos niños y niñas tengan acceso a luchar por distintas disciplinas del deporte para que no practiquen el deporte que su papá o la mamá les dicen, sino que, como tienen distintos deportes, con distintas disciplinas y posibilidades, sean ellos mismos los que identifiquen en cuál se sienten más cómodos y nosotros identifiquemos cuáles tienen más habilidades, de manera que cuando ya llegan a la secundaria ellos puedan entrar a ser su reserva; es decir, entrar a identificar ese semillero que puede ser un sitio de alto rendimiento y así tenemos un grupo a los cuales les damos un apoyo completo.

¿En qué consiste ese apoyo que da el IDRD?

Es un apoyo va desde alimentación, transporte, apoyo psicosocial, apoyo con médicos y fisioterapeutas a todo el equipo de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte. Tenemos además un apoyo en educación y tenemos una cosa fundamental en esa etapa de la vida de los deportistas que es la “Escuela de padres”. Ser papá de un deportista no es fácil, porque los deportistas dicen: “no, es que mi papá no entiende que yo practique deporte porque dice que voy a dejar de estudiar o porque mi mamá dice que se pierde el tiempo practicando este deporte, o que yo no voy a vivir de nada y que me voy a morir de hambre”. Entonces, esto es poder explicarle a los papás qué significa ser el papá o la mamá de un deportista que puede ser de alto rendimiento. También es fundamental que nos apoyen en la nutrición, que nos apoyen en su entrenamiento, que les ayuden a hacer cosas en casa, que puedan ayudar a su formación deportiva. Entonces, esta etapa es fundamental y de ahí sí pasamos al alto rendimiento. Cuando ya tenemos toda la cadena, lo que estamos garantizando no es que ganemos unos Juegos, estamos garantizando que vamos a tener semillero de deportistas para ganar Juegos de aquí en adelante.

¿Cuál es el objetivo deportivo de Bogotá?

Tener deportistas para 35 disciplinas que priorizar, pues las hemos precisado de acuerdo con las características de Bogotá, de los habitantes de Bogotá, del fenotipo de Bogotá y de los deportes que les ha ido mejor históricamente. Y con eso hemos apoyado para que los 35 disciplinas sean las que los niños puedan practicar en la ciudad y puedan jugar allá. El segundo tema que estamos haciendo es construir escenarios deportivos de alto rendimiento. A pesar de que en la capital se ha invertido mucho, la infraestructura de alto rendimiento sigue siendo muy poca en la periferia.

Es que todo está prácticamente centralizado en El Salitre....

Exactamente. Allá tenemos todos los escenarios de alto rendimiento y eso no permite que los niños y niñas de Ciudad Bolívar o de Suba puedan practicar un deporte fácilmente. Claro que tuvimos una muy buena descentralización con docentes que nos han permitido llevar escuelas de barrio a esos sectores de la ciudad, pero seguimos muy faltos de escenarios adecuados. ¿Entonces, qué estamos haciendo con eso? El proyecto del Polo de Desarrollo Deportivo en Gibraltar (entre Bosa y Kennedy). A mí ese proyecto en serio me enamora y me emociona muchísimo, porque es un escenario en el que vamos a tener el Velódromo, que es categoría para competencias internacionales y va a ser el velódromo con mayor altura en Latinoamérica, y que va a permitirnos romper marcas gracias a eso. Adicionalmente, va a ser el principal escenario de entrenamiento en altura de Latinoamérica. Vamos a poder invitar a todos los ciclistas del mundo a que entrenen en altura. En Bogotá tenemos además el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, entonces ahí vamos a construir toda la infraestructura para que puedan practicar taekwondo, voleibol, baloncesto, gimnasia, todos los deportes internos, y para que puedan llegar a los niños y niñas del sur de la ciudad, pero también de Soacha, de Mosquera y los municipios cercanos. Y por último, tenemos un complejo acuático que va a permitir descentralizar las piscinas olímpicas en Bogotá, porque en este momento solamente tenemos un sitio de disciplinas olímpicas, que es el Complejo Acuático que queda cerca al Simón Bolívar, y realmente es muy difícil que todos los niños y niñas de la ciudad puedan acceder a un escenario como este. Entonces necesitamos otro escenario y ese va a ser nuestro Centro de Alto Rendimiento de Gibraltar. Y a mi me emociona muchísimo poderle decir a la ciudad que ya están los estudios de diseño, que ya está listo y que ya tenemos la plata para contratar la construcción. Así que esta administración deja eso andando, y la segunda infraestructura que va a tener la ciudad es el Estadio El Campín renovado, con la mayor inversión privada que ha tenido Bogotá en la historia de las A.P.P., pues la inversión por una parte nos va a permitir tener un estadio renovado, con todas las condiciones de la FIFA, pero además nos va a permitir tener un centro urbano y un urbanismo alrededor del Campín, que va a ser innovador, que va a permitir que la gente pueda disfrutar de ese sector y unas zonas recreativas y de deporte en esta zona de la ciudad, para que también lo pueda usarlo de entrenamiento para los jóvenes.

¿Eso incluiría El Campincito?

Sí. De hecho, es toda la manzana urbanística alrededor del Campín, que tendría una renovación completa. Tendríamos una inversión de 2 billones de pesos en Bogotá entre el sector público y el sector privado con estas inversiones y estos escenarios, además de la inversión que se está haciendo en renovación de los escenarios que ya tenemos: los coliseos y estamos haciendo actualización para que sirvan para los reglamentos actuales de los deportes, la actualización que le estamos haciendo a los a las canchas, tanto de volibol como de baloncesto, como de las distintas disciplinas, como los escenarios que estamos creando para las nuevas disciplinas olímpicas, como el skateboard, que uno no creería hace unos años que eso era una disciplina olímpica y ahora nosotros podríamos ser potencia así como lo somos Colombia con el BMX. Y lo otro que estamos haciendo es trayendo eventos internacionales a Bogotá. Muchos de los problemas de los deportistas es que no tienen experiencia en participar en eventos internacionales, que cuando llegan a competir se ponen nerviosos, se asustan, psicológicamente no saben cómo manejar el estrés, no saben cómo manejar la presión y ahí pueden perder mucho de lo que hubieran podido lograr a pesar de su formación o su preparación deportiva. Entonces, al traer los eventos lo que buscamos es que sea mucho más fácil competir; los gastos son mucho menores y además la ciudad aprende a ser una ciudad deportiva, que también ha sido un tema complicado, y es que no tenemos una cultura deportiva. ¿Qué estamos trayendo este año? Estamos trayendo competencias internacionales de BMX, estamos trayendo el campeonato mundial de levantamiento de pesas, estamos trayendo un campeonato internacional de fútbol de salón femenino, estamos trayendo competencias de lucha y de taekwondo… Todo eso va a permitir que los jóvenes vayan cogiendo experiencia en esos eventos internacionales y que cuando ya salgan a competir no se vean asustados frente a un escenario como estos. Entonces, estas tres cosas que estamos haciendo son lo que nos va a permitir llegar a ser campeones de los Juegos Nacionales.

Hay una apuesta en infraestructura que me parece súper interesante, por lo simbólica que es, y es la apuesta por recuperar el estadio Olaya…

Sí, el estadio Olaya no solo ha sido el escenario para el fútbol popular y para los campeonatos y los torneos más tradicionales de Bogotá, sino que es un escenario histórico que además tuvo presión popular para que se construyera, que fue la misma comunidad la que exigió que se hiciera, los que empezaron a jugar allí cuando todavía no había absolutamente nada. Y en ese momento queremos que ese estadio se convierta en Estadio con condiciones para competir en la Dimayor para la B y la C. Queremos que los equipos profesionales de la B y la C puedan hacer sus partidos en este estadio, cumpliendo con todos los requisitos, poniendo toda la infraestructura para el público, poniéndoles los camerinos adecuados para que de verdad la B y la C tengan un escenario dónde jugar. En Bogotá solamente tenemos dos estadios que están cumpliendo con condiciones que son Techo y El Campín, y ya cada uno tiene una programación bastante apretada y a veces los equipos no tienen los recursos para pagar ni El Campín ni Techo, y queremos que la B y la C se desarrollen en Bogotá, porque es que ahí está la cantera, porque ahí está de verdad la formación de base, porque ahí están muchos jugadores populares, porque ahí tenemos mucha oportunidad de ver crecer a jóvenes como un semillero deportivo y por eso le estamos apostando al Olaya Herrera.

Directora, ¿cómo nace este concepto de ‘Equipo Bogotá’ con el Tigrillo como símbolo?

Bogotá a veces no tiene una identidad propia. Somos muchas personas de muchas regiones que a veces no sentimos a Bogotá como nuestra casa, y parte de crear esa identidad es que alguien pueda decir: no importa de dónde vengo, no importa si usted nació en otro lado, Bogotá es su casa. Y lo que más nos representa a nosotros son nuestros Cerros Orientales, son como esa puerta de bienvenida que le damos a todos los que vienen a la ciudad y les decimos: “mire, aquí estamos, vengan a la ciudad, aquí los recibimos”. Y en los Cerros Orientales tenemos el tigrillo lanudo, que es típico de nuestros Cerros, y es un tigrillo que nos muestra la garra de nuestro equipo y que nos muestra la fuerza que hay que tener, pues ha mostrado ser un animal de sobrevivencia efectiva que puede permanecer ante todas las condiciones, y por eso lo asumimos como nuestra imagen, nuestro símbolo, nuestra mascota y, junto a nuestros Cerros tutelares como nuestra identidad de Equipo Bogotá. Estamos diciéndole no solo a los deportistas, sino a Bogotá completa: usted hace parte del equipo de Bogotá, apoyemos a los deportistas de Bogotá, porque Bogotá es no es solo los nacidos en Bogotá, sino que somos todas las personas que vienen a Bogotá a buscar una casa y que se le da esa casa en esta ciudad.