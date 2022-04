Leasing habitacional: la mejor opción para tener vivienda propia

Comprar vivienda es un sueño que está al alcance de todos. Si usted se quiere independizar, formar una familia o, simplemente, invertir para aumentar su patrimonio, tiene que saber que con el dinero que está pagando de arriendo, puede tener casa propia.

Todo esto gracias a un leasing habitacional, con beneficios financieros, que ningún banco le va a ofrecer. Por ejemplo, una tasa de interés accesible a su bolsillo, la posibilidad de financiar hasta el 85% del valor de la vivienda nueva o usada, plazos desde los 5 y hasta los 20 años, beneficios tributarios que se verán reflejados en su impuesto de renta, e incluso, la opción de una cobertura especial si se queda sin empleo hasta por 12 cuotas.

Solo el Fondo Nacional de Ahorro (FNA) puede ofrecerle tantas opciones. Con este producto usted podrá tener vivienda propia a través de un arrendamiento financiero con opción de compra, es decir, la plata que mes a mes usted paga en un arriendo ahora puede ir directamente al sueño de tener vivienda propia.

Uno de los puntos que más llama la atención de este programa es que usted puede adquirir vivienda NO VIS, es decir, la propiedad no tiene que hacer parte de ningún proyecto de Vivienda de Interés Social del Gobierno. Por otra parte, puede disfrutar de la propiedad con su grupo familiar (Leasing Familiar) o incrementar su patrimonio y subarrendarlo (Leasing No Familiar).

Además, este programa le permite hacer abonos extraordinarios a su deuda y acceder a la opción de compra en cualquier momento, sin ningún tipo de sanción.

Así que haga cuentas porque el Leasing Habitacional del FNA le permite financiar viviendas nuevas y usadas en Bogotá con un valor de 250 salarios mínimos vigentes en Bogotá y en el resto del país 180 salarios mínimos vigentes. Y en el caso de ser un inmueble usado, la antigüedad válida es de hasta 40 años sin remodelación y hasta 50 años con remodelación. Hay para todos los gustos y necesidades.

Y dar ese primer paso para comenzar a construir ese sueño es muy fácil. Primero, usted debe afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro FNA con sus cesantías, tenerlas allí le va a permitir acceder a créditos con tasas de interés bajas y en caso de retirar sus cesantías, de manera parcial o total, no le cobrarán comisión ni impuesto del 4x1000. Otra opción es unirse al programa de ahorro voluntario, donde podrá tener rendimiento de su dinero y no hay comisiones extras por administrar su ahorro.

Recuerde que puede afiliarse a través de internet en el siguiente enlace https://afiliaciones.fna.gov.co:8051/afiliaciones/#/registro

Otros de los requisitos para acceder a este producto son ser mayor de edad y que el canon mensual o cuota de pago no supere el 30% de sus ingresos familiares.

Es el momento de comenzar a ahorrar, pensar en el futuro y elegir la mejor opción para tener vivienda propia.