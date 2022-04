StandUp contra el acoso callejero: una iniciativa de L’Oréal Paris en alianza con las ONGs Right To be y Ayuda en Acción

Un momento incómodo, tanto para la víctima, como para quien lo presencia, un hecho en el que muchas veces no sabemos qué hacer y creemos que la única salida es quedarnos callados, mirar para otro lado, seguir nuestro camino y hacer de cuenta que nada pasó; reacciones que llevan a que solo un 25% de las víctimas reciban la ayuda adecuada en ese instante, por la principal razón de que el 86% de los testigos no han sabido qué hacer.

La ONG Right To Be y L’Oréal Paris decidieron unirse para decirle “NO al acoso callejero”, conscientes de que el cambio debe partir desde una cultura de respeto y que, con acciones simples, pero de gran impacto se pueden prevenir este tipo de situaciones.

StandUp busca capacitar y empoderar a más de 1.5 millones de mujeres y hombres alrededor del mundo sobre la implementación de acciones concretas que ayuden a combatir el acoso callejero basado en la metodología de las 5Ds. Todo esto es posible a través de una formación virtual de tan sólo diez minutos en la página web: standup-colombia.com, en donde se aprende cómo reaccionar en caso de ser testigo o víctima y gracias a la alianza con la ONG Ayuda en acción para realizar la capacitación a comunidades vulnerables.

Metodología 5Ds

El 86 % de las personas que presencian un acoso callejero no saben qué hacer frente a este tipo de situaciones. Por esto, Right To Be y L’Oréal Paris crearon la metodología de las 5Ds, una serie de acciones pensadas por expertos que ayudarán a prevenirlo de forma segura:

· Distraer: Si es testigo de alguien que está siendo víctima de acoso puede ayudarla haciéndose pasar por un amigo, acercándose al acosador para preguntarle una dirección o creando algún tipo de distracción que la aleje de la situación. Ser original en este punto ayudará a que todo se desenvuelva con la mayor naturalidad posible.

· Desahogar: Escuchar, entender y apoyar a la víctima hará que no se sienta sola. Tómese el tiempo para consolarla tras el incidente y hacerle saber que esa conducta no estuvo bien.

· Delegar: ¡No la deje sola! Pida ayuda a su alrededor, buscando a una persona que esté en posición de autoridad, bien sea un guarda de seguridad, policía, conductor de bus, etc. Entre más acompañada se sienta más posibilidades hay de alejar a su acosador.

· Documentar: En la medida de lo posible busque recopilar pruebas a través de un video o un audio que posteriormente pueda compartirle a la víctima para que ella haga la denuncia correspondiente. Pero nunca divulgue este material sin autorización previa de la víctima.

· Dirigirse al acosador: Su seguridad y la de la víctima son lo primordial, así que no se ponga al nivel del acosador. Si tiene el espacio y ve que su integridad está a salvo, hágale entender que no está haciendo lo correcto, pero utilícelo como último recurso para evitar cualquier tipo de violencia.

Seis de cada diez mujeres han sufrido acoso sexual en espacios públicos y es hora de detenerlo. Evite esta situación uniéndose a las 699.046 personas que hasta el momento han hecho parte de Stand Up. Únete a esta causa ¡detengamos juntos el Acoso Callejero!

#WeStandUp #DFrenteAlAcosoCallejero #LorealParisStandUp