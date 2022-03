DÍA SIN IVA: CINCO BENEFICIOS DE COMPRAR TUS PRODUCTOS DE MANERA VIRTUAL

Sin importar la época del año, hay algo de lo que nunca estamos exentos y es de hacer compras, pues siempre habrá una fecha especial para celebrar o simplemente darnos uno que otro gusto.

Pero comprar no significa ir a hacer filas, encartarnos con cajas o bolsas, pensar en cómo me lo voy a llevar a casa o esperar a que un asesor me atienda para entender qué beneficios del producto que quiero adquirir.

Si hay algo que ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años y más después del aislamiento por la pandemia, es comprar en línea, sin importar dónde estés y lo mejor de todo: a un solo clic. Si hablamos de tiempo, comodidad, seguridad, movilidad y más beneficios, esta opción que te trae Mercado Libre es ideal para ti.

Y si lo que te gusta es adquirir electrodomésticos, ropa, juguetes, tablets, celulares, entre otros, a un excelente precio, el Día sin IVA se convierte en la opción perfecta para comprar. Así que prepárate, porque el próximo 11 de marzo llega una nueva jornada de esta actividad donde, como su nombre lo indica, se elimina el impuesto sobre las ventas del “IVA” para los ciudadanos.

En temporadas pasadas se han vuelto populares imágenes de establecimientos de comercio y sus eternas filas para pagar, así que nada mejor que aprovechar los avances tecnológicos y animarse a hacer las compras por internet, es fácil, rápido y muy seguro.

Cinco ventajas de comprar tus productos en línea

En el Día sin IVA, la mejor opción que tienen los colombianos es Mercado Libre. ¡Compra desde donde quieras y recíbelo en la puerta de tu casa!

Envíos rápidos a cualquier lugar del país. Sin importar en qué ciudad estés, entregamos los pedidos en tu residencia u oficina entre las próximas 24 y 48 horas posteriores a tu compra. No pagas por el envío. Para compras superiores a $70.000 o aquellas que indiquen en la publicación, no pagarás más dinero y te llegarán a casa sanas y salvas. Plataforma fácil de usar y sin caídas. ¿Quién no ha escuchado la tediosa frase “no tenemos sistema” al momento de hacer un pago? En Mercado Libre no te preocuparás por esto, pues todos podemos entrar al mismo tiempo a comprar tanto a la app como a la web y no va a colapsar el sistema. No hay filas virtuales. Una de las quejas más frecuentes de los Día sin IVA anteriores es que para comprar online tocaba hacer filas virtuales. ¡Ni de riesgo! En Mercado Libre las compras son rápidas, fáciles y sin tiempos de espera. Amplia variedad de productos para todos los gustos: Televisores, ropa, neveras, celulares, computadores, artículos para el hogar, accesorios, belleza y cuidado personal y mucho más. Existen una gran cantidad de productos que se ajustan a todas las necesidades, bien sea nuevos o usados y con cobertura en todo el país.

¡No te quedes sin comprar! Ahorra tiempo, dinero y recibe tus productos intactos en casa sin tener que desplazarte a ningún lugar. Conoce más aquí.