Las aventuras de Robert Langdon están de vuelta en ‘El símbolo perdido’

El nombre de Robert Langdon es una institución en el mundo de la ficción y el misterio. El protagonista de las novelas de Dan Brown, interpretado en el cine por Tom Hanks, llega ahora a una serie sobre la que es considerada la obra más emocionante de su autor: El Símbolo Perdido.

La esperada serie llega a Universal Premiere este 7 de febrero con Ashley Zukerman en el papel de un joven Langdon, profesor en Harvard, historiador de arte y experto en iconología y simbología religiosa, quien deberá enfrentarse a una aventura sin igual en una ciudad de Washington llena de secretos masónicos, historia oculta y escenarios nunca antes vistos.

La trama se centra en el secuestro de Peter Solomon (Eddie Izzard), el director del Instituto Smithsoniano, mentor y amigo de Langdon, por lo que Robert tendrá que poner todo su talento sobre la mesa para encontrarlo. El protagonista tendrá que emprender una carrera contrarreloj para descifrar una serie de enigmas y sumergirse en una conspiración que pone en jaque la estabilidad misma de los Estados Unidos. En su aventura estará acompañado de Katherine (Valorie Curry), la hija de Peter y la mejor pista para encontrar a su padre, y tendrá idas y vueltas con la CIA, siempre tan misteriosa.

La serie consta de diez capítulos, y aunque inicialmente se pensó como una nueva película, la apuesta está centrada en que sea un camino de inicio para Langdon y para la obra de Brown, mundialmente famosa.

“Estos libros son tan buenos que si eres una persona de fe, los lees a través de esa lente, y tal vez te ofrezca un argumento a favor de la razón, y si eres una persona de razón, entonces te ofrece un argumento a favor de la fe”, dijo el actor Ashley Zukerman en una entrevista a Entertainment Weekly sobre la oportunidad de ser el nuevo Robert Langdon.

“Creo que Dan Brown observó eso en mí. Me dijo que a Robert Langdon le encantaría tener fe, pero no puede. Pensé que era una idea fascinante, y eso es algo que me había perdido. Jugar con él con esa idea cambia todo porque significa que hay una posibilidad para todo. No es solo el cínico académico simple; en realidad está bastante enamorado de la posibilidad de eso, pero sabe demasiado y eso lo atrapa. A partir de ahí, hay un salto muy fácil a este tipo que tiene problemas para confiar en sus sentimientos debido a su mente”, agregó.

Más de 30 millones de copias vendió El Símbolo Perdido después de su lanzamiento editorial en 2009. En su primer día en el mercado, 1.5 millones de ejemplares fueron adquiridos solo en EEUU y Canadá, lo que la convirtió en la novela más vendida en su lanzamiento en la historia. Es considerada la obra más emocionante de Dan Brown.