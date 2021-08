Se ha ganado todo tipo de reacciones. Joven se hace viral por celebrar que pudo comprar una nevera, gracias a sus tres trabajos.

Las redes sociales dan para que diferentes cosas y situaciones se hagan virales, pero esta se ha ganado los comentarios de muchos.

Se trata de la historia de un joven, que tras lograr recolectar el dinero y comprar su nevera, decidió celebrarlo por Internet.

Fue Mariano Cantero, un joven argentino de 18 años, quien se hizo viral en las últimas horas en Twitter, todo por la foto con la que celebró su compra.

Según comentó, luego de trabajar muy duro -en por tres trabajos- por fin logró ahorrar el dinero necesario para comprar su refrigerador.

“Después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera, es una boludez, pero para mí es alto progreso“, escribió el feliz joven con su compra.

Y es que para lograr comprar el electrodoméstico, Mariana trabajó como repartidor, como mesero y en una barbería.

La pequeña historia va acompañada con la fotografía que se está tomando las redes.

después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera es una boludes pero para mí es alto progreso pic.twitter.com/flL1Gwksb1 — Mariano cantero (@Marianocantero0) August 17, 2021

Si no puede ver la foto, haga clic aquí.

Con la publicación de la imagen, muchas han sido las reacciones que esta ha provocado.

Muchos internautas le manifiestan que no se trata de ninguna boludez (tontería), sino que por el contrario es importante festejar cualquier logro producto de nuestro esfuerzo.

“No es para nada una boludez, al contrario. Yo igual celebré cuando me compré mi primer heladera (refrigerador en Chile), y mis amigos me la llenaron de cervezas”… “¡Mariano no es una boludez! Hace un año vivo sola y sigo con heladera prestada”… “con esfuerzo, trabajo y estudio vas a lograr lo que quieras”, se puede leer en redes.

Joven se hace viral por celebrar que pudo comprar una nevera, gracias a sus tres trabajos.