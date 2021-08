Las directivas de la universidad rechazaron las palabras. Profesor que calificó de “cochinadas” a las relaciones homosexuales en clase virtual genera indignación.

Por medio de redes sociales se dio a conocer un caso que está generando indignación en muchos

Se trata de una grabación en la que se puede escuchar a un profesor, haciendo comentarios contra las relaciones homosexuales y el aborto en plena clase virtual.

Se trata de un profesional de la Facultad de Contaduría y Administración y de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), en México, que está desatando críticas por sus comentarios.

“Ahora con tanta distorsión de la sexualidad y todas esas barbaridades, que ahora les permite hombre con hombre, mujer con mujer. Estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, son unas cochinadas, porquerías, punto. Salen, así de simple”, expresó el docente ante sus estudiantes.

Ante el hecho, varios estudiantes realizaron el denuncio por redes sociales, dando a conocer el caso incluso a las autoridades de la institución.

Y es que no conforme con esas palabras, continuó su discurso, en esta ocasión contra las mujeres y el embarazo.

“Ahora alguien se embaraza y dice ‘tengo derecho a matarlo’. ¿Para qué carajos te embarazaste?, ¿para qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en tus barbaridades, porque no me parece correcto que un ser que no se puede defender sea masacrado”, manifestó.

¿Y qué es la ultraderecha?

El profesor de la Universidad Veracruzana, Mauricio Pavón, lo explica. pic.twitter.com/7QNsXwcEZl — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 18, 2021

Si no puede ver el video, haga clic aquí.

Desde las directivas de la universidad rechazaron el hecho, así se pudo ver en un comunicado que publicó la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara.

“Reprobamos sin ambages la misoginia, la homofobia y las expresiones de odio en la Universidad Veracruzana”, expresó la directora.

Reprobamos sin ambages la misoginia, la homofobia y las expresiones de odio en la Universidad Veracruzana. pic.twitter.com/djjSHDJKXx — SaraLadróndeGuevara (@SaraLdeG) August 18, 2021

Profesor que calificó de “cochinadas” a las relaciones homosexuales en clase virtual genera indignación.