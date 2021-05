“De pequeño tú me engañabas para vacunarme, yo aprendí de ti. Estoy gozando este momento”, le comenta. Prometió a su mamá ir al concierto soñado de Chayanne, pero la llevó fue a vacunar.

Muchas son las noticias que llegan a hacerse virales en la red, pero esta ha causado la risa de cientos de internautas.

Se conoció la historia de un joven que bajo engaños, llevó a vacunar contra la COVID-19 a su madre, quien no quería recibir el antiviral.

Esto ocurrió en Monterrey, México, pero ya es viral en todo Internet.

El hijo de esta mujer decidió mentirle y pedirle que se alistara, pues la llevaría a su concierto soñado, a ver cantar a Chayanne.

La emocionada mujer sin dudarlo se arregló y subió al carro, sin imaginar lo que estaba tramando.

Toda la situación quedó registrada en un video que poco a poco se ha tomado las redes sociales.

Las imágenes dejan ver a la emocionada mujer, llegando al sitio donde se realizaría el supuesto concierto, hasta que su hijo le revela la verdad.

“¿Pues qué crees mamá? Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar”, le confesó el joven, sorprendiendo de la peor manera a su madre.

“Se me hacía mucha belleza… ¿por eso me trajiste aquí?”, gritó la molesta mujer, pues llevada por la desinformación, no quería recibir la vacuna.

En la filmación el joven demuestra su felicidad, no solo porque su madre sería inmunizada contra el peligroso virus, sino porque estaba disfrutando el momento, recordando cuando en su infancia lo llevaban a vacunar con engaños.

“De pequeños tú me engañabas para vacunarme, yo aprendí de ti”, le comenta bajo risas.

Aunque en un principio se mostró negativa ante dejarse vacunar, las palabras de su hijo la hicieron reflexionar y aceptar recibir la inyección con el medicamento.

“Estoy gozando este momento”, la manifiesta en el momento en que la mujer por fin es vacunada.

Cadena de oración por el hijo que llevó a su mamá a vacunar bajo la promesa falsa de que iba a ver a Chayanne. pic.twitter.com/2gGD6v7Mmp — Verónica Calderón 😷 (@veronicalderon) May 9, 2021

