El video de esta mujer consternó a algunos en Internet. Mujer aseguró que viajó al año 3780 y relató lo aterrador que luce el futuro.

Por medio de una filmación que está circulando en la red, una mujer relató lo que, según ella, ocurrirá en el futuro, específicamente en el año 3780.

Aunque se trata de un video que fue publicado hace dos años, en las últimas horas se ha hecho nuevamente viral.

En la grabación aparece Clara, una mujer que asegura ser del año 2000, pertenecer al Ejercitito, aunque no especifica de qué país, y haber tenido que viajar al año 3780 por un objetivo militar.

Según detalla la supuesta viajera del tiempo, en el año mencionado los humanos con controlados por robots, al mejor estilo de Terminator.

"El objetivo de nuestra operación era ir al año 3780 para obtener algunos detalles sobre los robots. Las partes con inteligencia artificial. Mientras pensábamos que seríamos capaces de demostrar al mundo que este tipo de máquinas furiosas podrían conllevar a la eliminación de los humanos", detalló.

También explica cómo supuestamente funciona la máquina del tiempo y lo fácil que es de usar.

"Hubo una gran batalla entre los humanos que se escondían y los robots. Y, por lo que pudimos observar, ellos perdieron la batalla y fueron destruidos por las máquinas. Me acerqué a uno de los robots, y no pueden llegar a imaginar lo que se siente estar allí. Estaba viendo a ese robot dañado que estaba completamente construido de metal pero el rostro estaba cubierto con algo. Un material que me recordaba a la silicona", puntualizó.

