El maestro se cansó del irrespeto e irresponsabilidad de alumnos. (VIDEO) Profesor renunció en plena clase virtual por el irrespeto de sus estudiantes.

En medio de la nueva normalidad, en la que las clases y reuniones de trabajo han pasado a realizarse de manera virtual, muchas han sido las peculiares situaciones que se han vivido.

En redes sociales hemos visto videos que han viralizado a estudiantes dormidos, gritos de profesores y uno que otro político mal parqueado.

Y aunque la mayoría de situaciones han provocado la risa de los internautas, se ha viralizado una que está ha preocupado a muchos.

En esta ocasión se hizo viral la filmación en la que un profesor, cansado de la grosera actitud de sus alumnos y su irresponsabilidad, renunció a su trabajo en plena clase virtual.

Poca información se tiene sobre el video, solo se sabe que sucedió en una clase de la universidad Federico Villarreal, de Perú.

"Yo he venido a enseñarles a ustedes y no están respondiendo. ¿Qué sentirían? Desaliento, ni ganas de enseñar. Y es en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles", manifestó el catedrático.

Y mientras daba un regaño a sus estudiantes, fue que no aguantó y renunció.

"Estoy viendo la posibilidad de renunciar y me largo con mi conciencia tranquila, gracias alumnos, hasta nunca", manifestó justo antes de retirarse de la clase.

(VIDEO) Profesor renunció en plena clase virtual por el irrespeto de sus estudiantes.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Siga a Publimetro en Google News.