(VIDEO) Mujer sin tapabocas escupió a pasajero y este la lanzó del bus

Mujer sin tapabocas escupió a pasajero y este la lanzó del bus.

El hecho, viral en redes sociales gracias a un video ciudadano, se presentó recientemente dentro de un bus, en Vancouver, Canadá.

En la grabación se evidencia el momento en que uno de los pasajeros le reclama a la mujer por no portar mascarilla, teniendo en cuenta la pandemia por coronavirus.

En medio de los reclamo, la mujer se volteó furiosa y lo esculpió en la cara. Tras el hecho, el joven reaccionó violentamente y sacó del bus a la mujer a empujones. Fue tal uno de los impactos que la mujer terminó tirada en el piso en plena calle.

Según las imágenes, una de las pasajeras, quien atestiguó todo, se baja consternada para brindarle ayuda a la mujer que en principio escupió. Mientras tanto, la persona que realiza el video enfoca al pasajero involucrado, quien se encuentra visiblemente molesto, tratándose de limpiar.

Reason number 251 not to take @TransLink during a pandemic.

So much for mandatory masks 🤷🏾‍♂️#bcpoli#vanpoli#vancouver pic.twitter.com/LDiIcXIHhe

— Hafeez Noorani 🇨🇦 (@FEEZYDoesIT) October 22, 2020