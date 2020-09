Sus cuidadores argumentaron que aprendieron esas malas palabras entre ellos mientras estaban en cuarentena. ¡De no creer! Cinco loros de un zoológico fueron aislados por insultar a los visitantes.

Muchas son las noticias que se hacen virales en la red, pero esta particularmente parece mentira.

Se dio a conocer la información de un zoológico que tuvo que aislar a varios de sus loros. ¿La razón?, todo porque estos insultaban a las personas que iban de turismo al lugar.

El hecho se registró en zoológico Lincolnshire Wildlife Park de Londres, donde cinco de estas aves fueron aisladas por su mal comportamiento.

Según los encargados del lugar, se trata de cinco loros grises africanos, cuyos nombres son Eric, Jade, Elsie, Tyson y Billy, quienes fueron adoptados y pasaron cuarentena juntos, por lo que presumen fue en esos momentos en que se enseñaron las malas palabras.

Estos animales tuvieron que ser retirados temporalmente, ya que las risas de los visitantes hacen que estos se incentiven a seguir diciendo constantemente las groserías.

"Cuando tienes a cuatro o cinco [loros] juntos que han aprendido insultos y aprendieron naturalmente a reírse, si uno maldice, otro se ríe y, antes de que te des cuenta, todo se convierte en un escenario como de club de trabajadores jubilados donde solo están maldiciendo y riéndose", comentó uno de los cuidadores a medios internacionales.

Can you name this Beyoncé tune?

Chico the parrot has been entertaining visitors at this wildlife park (You'll want the sound ON for this 🔊) pic.twitter.com/5f3An6vUCC

— BBC East Yorks and Lincs (@looknorthBBC) August 28, 2020