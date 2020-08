Se rehusó a hacer caso a los protocolos y se fue a los golpes con quien la cuestionó. Dos mujeres se golpean dentro de un avión, luego de que una de ellas se negara a usar tapabocas.

El mundo se encuentra pasando por la pandemia del coronavirus, que ya supera los 22 millones de casos sumando todos los países, y una de las principales recomendaciones para evitar un contagio es el uso del tapabocas.

Pero para algunas personas parecieran no importarle las medidas de bioseguridad.

Así se pudo ver en un video que se ha viralizado en redes sociales, donde una mujer decidió golpear a otra, todo porque le pidió usar el tapabocas dentro del avión.

En la filmación se puede ver el momento en que la pasajera arremete con quien la cuestionó, golpeándola y tirándola al piso.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today….So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf

— Caryn Ross (@SuperSassyMama) August 17, 2020