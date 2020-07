Supuesta pizzería al estilo neoyorkino y con precio a "Guan dólar" en Bucaramanga creó rivalidades en Twitter

Por explicar que su pizza tiene el sabor de "manjaran" dos chefs fueron tendencia en redes. La polémica que se armó por supuesta pizzería al estilo neoyorkino de "Guan dólar" en Bucaramanga.

Todos los días las redes sociales estallan por diferentes temas, pero el que generó polémica en redes este jueves ha sido uno de los más particulares.

Muchos se sorprendieron al ver las palabras,"Guan dólar", pizza, "manjaran" y Bucaramanga juntas en las tendencias de Twitter Colombia.

Algunos no entendían lo que estaba pasando, pero con el pasar de los minutos todo tomaba claridad.

Dos pizzeros de Bucaramanga se hicieron virales en la red al dar su particular explicación del porqué el comentario que dio un foodie (especialista gourmet) en redes sociales sobre su comida estaba mal.

Charles Johansson y Juan Pablo Camacho trataron de defender su producto asegurando que su pizza es de calidad neoyorquina y solo quien haya estado en "manjaran" y haya comido pizza de "guan" dólar entendería sus razones.

"¿Qué es Radioactiva? Es una pizzería 'neoyorquina' y el que ha estado en Estados Unidos sabe que una pizza de 'guan dolars' y 'tu dolars' que te sientas ahí en la calle a comértela, es la pizza que nosotros, que nosotros estamos ofreciendo y quienes han estado en Estados Unidos dicen 'me acaban de recordar en manjaran"", manifestaron para defenderse de las críticas dadas.

Si no has estado en Manjaran no vengas a opinar, qué oso no haber comido pizza de uan dalar, tú dalars. pic.twitter.com/vc1UXmXFNn

— Ricardo Quevedo (@cejaspobladas) July 23, 2020