El abuelo que se volvió youtuber de cocina tras de perder su trabajo por el coronavirus

NUEVA CUENTA‼️ Hola sobrinos y sobrinas! Me cerraron mi cuenta anterior de IG, ahora esta será la cuenta oficial! Gracias a todos por su apoyo!! Les dejo unas fotos de la celebración por los 100mil seguidores en YouTube🥳🥳 Saludos Tito Charly👨🏼‍🍳🙌🏻