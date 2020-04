¡Nadie lo imaginaba! La verdadera historia tras el video de "qué linda te ves trapeando, Esperancita"

En medio del aislamiento obligatorio a causa del coronavirus, las personas han sacado a relucir su ingenio. Unos cuantos han creado retos, mientras que otros han expuesto sus habilidades para la música, la cocina y hasta para la actuación.

A través de Tik-Tok, una de las aplicaciones más utilizadas durante la cuarentena, varios han dejado ver sus dotes como actores y actrices. Así ha quedado en evidencia cuando realizan el video de "qué linda te ves trapeando, Esperancita".

Este particular "corto" se hizo viral en poco tiempo. Día a día, miles de usuarios lo replican y se divierten con él. Sin embargo, pocos conocían el verdadero origen de este audio. De hecho, muchos creían que era de una novela mexicana, pero no es así.

¿Cuál es la verdadera historia tras el video de "qué linda te ves trapeando, Esperancita"?

El creador de este audio fue "JuanDa", un youtuber que tiene más de 650000 suscriptores. Por eso, en su cuenta oficial de Twitter, donde cuenta con 662000 seguidores, reveló cómo nació este viral video.

"Este es el video original de Esperancita que casi no lo encuentro jajajaja. Fue hace casi un año. No es de ninguna novela, me inventé cualquier estupidez mientras Camilo trapeaba y sonaba música dramática de fondo XD"

Este es el video original de Esperancíta uwu casi no lo encuentro ajshjsjs fue hace casi un año, no es de ninguna novela, me inventé cualquier estupidez mientras Camilo trapeaba y sonaba música dramática de fondo xd pic.twitter.com/M4GXAr8lTM — JuanDa. ❄️⛄️ (@Juan_Da_MC) April 1, 2020

Ante el desconocimiento de las personas sobre el origen de "qué linda te ves trapeando, Esperancita", JuanDa lo tomó con gracia. Así quedó registrado en un trino donde le respondió a uno de sus seguidores.

"Es lo único que se me ha vitalizado y nadie sabe quién lo hizo. A la verga jajajaja. Igual yo hago las estupideces pa pasarla bueno y divertirme, lo demás es añadidura :3"

Es lo único que se me ha viralizado y nadie sabe quién lo hizo a la verga ajhdkfhsja igual yo hago las estupideces pa pasarla bueno y divertirme, lo demás es añadidura :3 — JuanDa. ❄️⛄️ (@Juan_Da_MC) April 1, 2020

