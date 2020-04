El resultado de este tatuaje ha sido tendencia en redes. Aburrida por la cuarentena se tatuó ella misma a Homero Simpson y se hizo viral.

El encierro por la cuarentena del COVD-19 ha llevado a algunas personas a estimular su creatividad de las maneras menos pensadas. Esto para no aburrirse, aunque en algunos casos ha sido hasta peligroso.

Así es el caso de Jen, una joven usuaria de Twitter que decidió marcar su piel con un tatuaje que ella misma se hizo, pero que no salió como lo esperaba.

"Me acabo de hacer a mí misma un tatuaje terrorífico de Homero Simpson porque estaba aburrida, y ahora me estoy dando cuenta de que se va a quedar conmigo para siempre", escribió en su cuenta cuando dio a conocer la imagen.

just gave myself an absolutely terrifying tattoo of homer simpson cause i was bored n now it’s sinking in that it’s actually stuck on me forever 🙂 cba look at the fuckin state of that pic.twitter.com/g4gGa2HlTM

— Jen (@jenstu_) March 24, 2020