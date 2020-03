(VIDEO) Enfermero rompe en llanto al negar abrazo a su hijo para protegerlo del Covid-19

Enfermero rompe en llanto al negar abrazo a su hijo para protegerlo del Covid-19.

Por redes sociales circula un video, en el que se evidencia a un enfermero rechazando un abrazo a su hijo, porque teme que resulte contagiado por coronavirus.

En las imágenes se aprecia el momento en que el pequeño corre con los brazos abiertos hacia su padre, quien notoriamente acaba de salir de turno del hospital, pues aún tiene puesto el uniforme.

El enfermero, impotente, niega el contacto con su hijo, teniendo en cuenta la amenaza del virus. Ante la situación, no puede evitar las lágrimas.

Al parecer, el hecho se presentó en Arabia Saudita.

Las imágenes son virales y han conmovido a millones de cibernautas, puesto que el enfermero se queda en el piso desconsolado por no poder saludar a su pequeño.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

— Mike (@Doranimated) March 26, 2020