En video quedó registrado como unos mapaches fingen ser estatuas tras ser descubiertos paseando por jardín

Dos mapaches se convirtieron en viral luego de su reacción tras ser sorprendidos paseando por un jardín.

El hecho ocurrió luego que un dueño de cara viera a los animales afuera de su vivienda pasando frente al lugar. Allí, el dueño de la casa quedó impresionado y empezó a tocar la ventana con el fin de tener un atención por parte de los mamíferos.

Al verse descubiertos, los mapaches se quedaron quietos fingiendo ser estatuas, generando una percepción de inmovilidad mientras eran grabados.

El registro se convirtió en viral, consiguiendo millones de reproducciones a través de las redes sociales.

“Don't move, he can't see us”

pic.twitter.com/hIAes6QRX0

— Best Videos 🎬🍿🎅 (@30SECVlDEOS) December 30, 2019