(VIDEO) Encuentran un perro con ‘cola’ que sale de su frente

El pasado 9 de noviembre, el centro de rescate canino Mac’s Mission, con sede en Missouri, Estados Unidos, compartió a través de su cuenta de Facebook las fotografías de un cachorro que llamaron la atención de varios usuarios por el extraño caso de un perro con ‘cola’ que sale de su frente.

Como podrás observar en las imágenes, se trata de un perro que no es como ningún otro. Y es que el pequeño protagonista de la publicación realizada en Facebook tiene en la frente lo que parece ser una diminuta cola.

This is Narwhal. He was born with an extra tail on his forehead. It hasn’t wagged yet but he’s working on it. 14/10 always read the instructions before assembling your puppy pic.twitter.com/ge8B0KlLa3

