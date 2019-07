Los pasajeros del avión presenciaron el incómodo momento y no dudaron en grabarlo. (VIDEO) Mujer le lanzó un portátil a su novio por estar mirando a otras mujeres.

Mucho es lo que puede llegar hacer una mujer cuando está celosa, pero ella se salió de casillas.

En video quedó registrado el momento en el que una mujer le reclama a su esposo por estar mirando a otras mujeres.

En la grabación se puede ver que en medio de la discusión, el hombre decide levantarse de su asiento para dejar de pelear con su acompañante y es en ese momento en el que su novia lo sigue y le tira el computador.

Según las imágenes el portátil no alcanzó a golpear al sujeto, sino por el contrario habría golpeado a una de las azafatas del vuelo.

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G

— Julia Scorupco (@juliascorupco) July 22, 2019