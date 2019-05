Una particular historia de terror se ha hecho viral en Twitter de nuevo. ¡Qué miedo! Hombre fotografió el "fantasma" de un niño en su cuarto mientras dormía.

Esta vez el protagoniza es Adam Ellis, quien aseguró que el fantasma de un niño muerto lo perseguía para matarlo en su apartamento en Nueva York.

El supuesto fantasma que lo acompaña desde agosto, se hace ya varios meses se llama "Dear David", según le habría contado en sueños que lo atormentan.

Las últimas noticias sobre Adam Ellis y su amigo fasntasmagórico fue mostrada en Twitter cuando Ellis publicó una serie de fotografías en donde se puede apreciar la figura de un niño.

Según Ellis, lo que hizo fue descargar una aplicación que toma fotografías cada 60 segundos para poder captar a quien le ha quitado el sueño por todo este tiempo.

La secuencia es terrorífica y parece ser de esas en las que el final es encontrarse con el supuesto fantasma 'cara a cara'.

I thought about using the pet cam from the living room to monitor my bedroom while I slept, but the cord was too short to get the camera high enough to see the entire room. So I improvised. — Adam Ellis (@moby_dickhead) December 13, 2017

The vast majority of them were me sleeping in an empty room. It's sort of dark but you can see me sleeping. I'd left a couple night lights on just in case anything showed up, but for the first hundred or so photos it was just me in an empty room. pic.twitter.com/yDwR7to8xA — Adam Ellis (@moby_dickhead) December 13, 2017

Then he appears to collapse on the chair. The next dozen photos are all the same. He's completely lifeless. At first I'd thought he was dead, which obviously doesn't make any sense. I looked over at the chair half expecting him to still be there but it was empty. pic.twitter.com/yA5MltIp0i — Adam Ellis (@moby_dickhead) December 13, 2017

Mucho aseguran que todo corresponde a una idea de la imaginación de Ellis, que es creador de cómics y caricaturas.

¡Qué miedo! Hombre fotografió el "fantasma" de un niño en su cuarto mientras dormía.

PARA MÁS INFORMACIÓN VIRAL, AQUÍ.