¿Qué número ves? El desafío viral que revelaría problemas de visión si no aciertas a la cifra.

Un nuevo desafío viral está dando vueltas en redes sociales, luego que subieran una imagen a Twitter en donde aparece oculta una cifra.

Acorde a la publicación, si la persona no es capaz de observar el número correcto, se revelaría que tiene problemas de visión.

Mira la imagen y ve si aciertas (la solución está abajo):

angka berapa yang kamu lihat? pic.twitter.com/zwYmz6qT3T — ァ (@inganggita) May 4, 2019

¿Qué número es?

Si viste ya la imagen y lograste ver una cifra, ahora viene la parte en donde te decimos que número es el que realmente estaba, y cuáles eran las otras posibles opciones que pudiste ver.

Acorde a la publicación, si viste 3246 podrías padecer miopía y astigmatismo; si es 3240 tendrías solo astigmatismo; si observaste un 1246 sería solamente una miopía leve y si notaste un 1240 tendrías visión perfecta.

¿Será verdad?

La duda ahora es si lo detallado en la publicación es verdad o no. Un oftalmólogo que vio el ejercicio indicó en redes sociales que no hay evidencia alguna que ver mal esta cifra revele que tienes problemas de visión o viceversa, que acertaras tampoco significa que no tienes o tendrás problemas.

Por lo mismo, llamó a las personas a no creer en estas imágenes y si tienen dudas respecto a su visión, que asistan a los especialistas correspondientes.

MÁS DE COLOMBIA Y EL MUNDO AQUÍ