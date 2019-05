¡Creadores del juego UNO lo confirman! Siempre lo hemos jugado mal

¡De no creer! Los creadores del popular juego UNO han salido a decir que siempre hemos jugado contra las reglas. Creadores del juego UNO dicen que siempre lo hemos jugado mal.

¿Cuántas amistades o noviazgos se habrán arruinado jugando Uno? Eso no lo sabemos, lo que sí sabemos es que todos estos problemas pudieron ser causados por estar jugando mal.

Todo el revuelo se ha causado por el famoso movimiento de la carta "+4", que cuando es tirada en el juego, el siguiente jugador para no tomar las cuatro cartas tira la carta "+2", para que el tercero termine recolectado seis cartas.

¡Todo esto estaba mal! Así lo confirmaron los creadores de UNO por medio de su cuenta de Twitter.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h

— UNO (@realUNOgame) May 4, 2019