Mucho es lo que puede llegar a hacer un fanático, pero en esta ocasión, pudo haber llegado al extremo. ¡De no creer! Bebé iba a ser llamado 'Thor Alberto' y los memes no se hicieron esperar.

En esta ocasión el fanatismo por la última película de Marvel, Vengadores: Endgame, llegó a otro nivel, un hombre quiso llamar a su hijo 'Thor Alberto'.

¿Dónde fue? El caso ocurrió en Tampico Alto, un pueblo ubicado en el estado de Veracruz en México, el padre de este pequeño estuvo a poco de ponerle 'Thor Alberto' al recién nacido.

La viralidad de este caso se dio luego de que el registrador le impidiera a los padres ponerle este nombre a su pequeño hijo, solo por la conmoción que ha causado la película.

Incluso la pareja tuvo que ser orientada, para evitar que pusieran 'Thor Alberto' a su hijo y evitarle problemas en futuros al pequeño.

El funcionario dio a conocer el curioso evento a medios de comunicación mexicanos, señaló que aunque la ley mexicana no impide poner este tipo de nombres, si el pequeño se llamará 'Thor Alberto' sería centro de bullying en su vida.

Y al final las redes confirmaron lo que el funcionario quiso evitar, pues al conocerse el caso, los memes en redes no se hicieron esperar.

Cuando tus papás quieren llamarte Thor Alberto. pic.twitter.com/G1ve7QARrL — Luisito Maistro (@LUISlTOREY) May 2, 2019

No los dejaron ponerle Thor Alberto pero podrán ponerle Alberthanos. pic.twitter.com/ZxJmd9FL6i — @🇯 🇺 🇦 🇳 🇵 🇦@ (@juanpass) May 3, 2019

Como cuando naces y escuchas que papá y mamá te quieren llamar Thor Alberto pic.twitter.com/otNyaj70kM — Marcos Noé Zárate (@markosnoe) May 2, 2019

¿Thor Alberto? … ¿qué les pasa a esos padres? Loki Francisco suena mejor 👍🏻#FelizJueves pic.twitter.com/joj3aCQQQN — Sofía Dorry (@SofiaDorry) May 2, 2019

