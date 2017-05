'Cabra cíclope' nacida en la India es viral en Youtube

Decenas de personas llegan a Assam en la India para conocer a la llamada ‘cabra cíclope’ que ya es tendencia en Youtube. Por su único ojo, la cabra ha llamado la atención de las personas, quienes no pueden creer que haya nacido así. Esta condición se dio principalmente porque los dos hemisferios del cerebro no se separaron cuando estaba creciendo en el vientre de la madre. La anomalía se ha presentado anteriormente en otros animales como caballos, cerdos, vacas y gatos. Lastimosamente, los animales que nacen con esta condición no llegan a vivir mucho tiempo, algunas horas o por mucho varios días. Esta cabra cíclope tiene seis días de nacida y parece que todo marcha bien.