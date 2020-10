Un tip para los que les gusta llevar la personalización de su celular a otro nivel. ¿Lo sabía? Con este truco podrá cambiar el color del logo de WhatsApp.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares a nivel mundial. Es por eso que sus usuarios buscan constantemente actualizaciones y trucos que hagan más útil la app.

Y aunque desde los desarrolladores siempre brindan nuevas opciones en su interfaz, para algunos usuarios no es suficiente. Esto los lleva buscar opciones que permitan tener una experiencia a otro nivel, incluso cambiar el color del logo.

Esta alternativa de personalización se puede lograr gracias a una aplicación desarrollada por terceros, que permite cambiar el color del ícono de WhatsApp a un tono rosado.

Esto se puede lograr gracias a Nova Launcher, una aplicación que se puede descargar en Google Play Store y cuyas opciones permiten personalizar el escritorio de un smartphone con sistema Android.

Aunque no es una app desarrollada por WhastApp Inc, es seguro usar Nova, ya que esta no viola la privacidad de la primera.

