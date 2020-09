Una aplicación del 2018 que se tomó el Internet. ¿Qué es Among Us y a qué se debe su éxito?

De seguro se ha encontrado con algún meme o video de este peculiar personaje que se ha tomado las redes sociales.

Among Us es el juego del momento que con impostores y tripulantes donde, entre todos, tienen que encontrar al asesino, antes de que no quede nadie vivo.

Este juego que ha estado disponible desde el 2018 y funciona en Android, Apple y PC, se ha hecho viral en las últimas semanas.

Siendo un juego donde hay tripulantes, que deben completar misiones, mientras que personajes del equipo son impostores y deben asesinar a todos los personajes para ganar. Pero si los descubren, ganan todos tripulantes.

¿A qué se debe su éxito?

Aunque no hay una versión oficial sobre el porqué de su repentino éxito, este se debería a que muchos creadores de contenidos lo han estado jugando en las últimas semanas, haciendo que sus seguidores los descarguen y también jueguen.

Desde que se hizo tan popular, sus creadores han anunciado que se viene la segunda parte de este juego, ya que no estaba en los planes la cantidad de usuarios que ahora llegan a diario.

Para la sorpresa de muchos, Among Us es un videojuego creado por tres personas y solo uno de estos se encarga del desarrollo del mismo.

¿Qué es Among Us y a qué se debe su éxito?

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE TECNOLOGÍA, AQUÍ.

Siga a Publimetro en Google News.