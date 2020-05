WhatsApp quiere seguir sorprendiendo a sus millones de usuarios en el mundo así que ya está probando una de sus funciones más esperadas. Pues para garantizar mayor seguridad y facilidad, la empresa decidió incorporar códigos QR (que va ligado a nuestro número) para agregar contactos a la app. WhatsApp prueba una de sus funciones más esperadas ¿cómo usarla?

De acuerdo con el sitio especializado, WaBetaInfo, con estos códigos, el agregar a alguien a la app se convierte en un proceso más sencillo y seguro. El código QR único lo podemos gestionar como queramos para que una persona lo escanee y así nos agregue a WhatsApp.

El referido portal ha difundido imágenes de cómo se verá esta aclamada función. En los ajustes de la aplicación, junto al nombre de usuario, aparecerá un nuevo icono con un código QR. Al pulsar en él aparecerá tu código que servirá para que otros puedan agregarte.

El código QR se debe leer con la cámara del dispositivo y se podrá compartir en otras aplicaciones.También se podrá invalidar un código reseteándolo. A partir de ese momento, el código dejará de tener validez. De esa forma se eliminará el código y generará uno nuevo. Lo bueno es que no se perderán los contactos agregados recientemente.

✅ WhatsApp is rolling out the QR Code support for iOS beta users TODAY!https://t.co/DHaaVLSLEk

Read the article to discover if the feature is already available for your WhatsApp account.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 21, 2020