Herramientas tecnológicas que le ayudarán a mejorar su productividad en estos días

El teletrabajo hoy es una realidad gracias a la tecnología. Por estos días las personas pueden conectarse sin importar dónde estén o la diferencia horaria que exista entre su lugar de trabajo con el de su residencia.

Y este avance, que se ve aún mejor aprovechado en situaciones como esta, donde no es posible ir a trabajar físicamente producto de la coyuntura sanitaria a nivel mundial, hace que las herramientas tecnológicas se conviertan en una gran oportunidad para optimizar el tiempo laboral en casa.

El teletrabajo se ha convertido en una modalidad importante para la industria. En Colombia, según un estudio realizado por Citrix (corporación de tecnologías), las empresas permitieron esta modalidad hasta en un 44.5% en 2019. Para este 2020 se espera que la estadística supere el 50%. Así mismo, las organizaciones en los últimos meses han sacado provecho de las videollamadas en más de un 20% para concretar alianzas o cerrar negocios sin necesidad de traslados o encuentros físicos.

Estos cambios han sido aceptados por las organizaciones que poco a poco ven la tecnología como una solución a inconvenientes internos y externos que se pueden presentar sin previo aviso.

Trabajar desde casa es posible con el avance de los ecosistemas digitales y si usted es de los que necesita concentración para desarrollar sus labores sin interrupciones, lo mejor es adecuar un lugar de su hogar para el ‘home office’.

¿Pero qué hacer si tiene reuniones y el ruido de su casa no lo deja concentrar? No se preocupe, porque ahora existe un accesorio que lo mantendrá enfocado para no perder ningún detalle de sus juntas empresariales. Un ejemplo de esto son los Huawei FreeBuds 3, ideales para este tipo de situaciones gracias a la cancelación activa de ruido, que permite a los usuarios mantenerse atentos en sus llamadas, mientras brindan una poderosa carga y excelente comodidad, incluso cuando se utilizan por periodos prologados de tiempo.

También puede sucederle que cuando está en casa se le dificulte la rutina que tenía en la oficina y por esta razón lo mejor es tener un aliado que esté cerca y no le permita olvidar sus tareas primordiales.

Los smartwatch han ayudado a las personas a que tengan todo a la mano. Con el Huawei Watch GT 2 los usuarios tendrán la posibilidad de elegir cuáles notificaciones desean recibir: mensajes, alertas de eventos del calendario, estado del clima o correos electrónicos, sin tener que sacar su smartphone del bolsillo. De esta forma ahorrará tiempo y se sentirá trabajando sin apuros.

¿Y la administración del tiempo o el estrés? Sin duda, es fundamental que cada cosa tenga su espacio, incluso es importante darse un respiro y parar.

Tecnologías como la de True Relax, presente en el Huawei Watch GT 2, miden constantemente el nivel de estrés de las personas, con lo cual podrá tomar una pausa cuando así lo requiera. Esta función monitoriza los movimientos y mide los niveles de estrés aun cuando se está, incluso en reposo. Calcula de acuerdo con las fluctuaciones de su frecuencia cardiaca. Es de gran utilidad para que los usuarios sepan cuándo deben hacer una pausa activa, tomar un respiro y retomar la calma para iniciar de nuevo con las labores.

Ahora bien, no todo puede ser trabajo, estudio y hacer labores en el hogar. El cuerpo necesita relajarse y mantenerse en forma. Con este accesorio podrá realizar un entrenamiento personalizado e ideal para tener un buen estado físico.

El Watch GT 2 cuenta con diferentes programas de entrenamiento que incluyen opciones para los usuarios más avanzados, los de nivel medio e incluso para los que están empezando a hacer ejercicio. Todos pueden utilizar la herramienta de acuerdo a su necesidad.

De esta manera, los usuarios podrán sacar mayor provecho de la tecnología gracias al ecosistema inteligente que brindan organizaciones como Huawei.