Huawei presentó recientemente la nueva serie de smartphones insignia P40, con tres dispositivos que asombran con su capacidad fotográfica, sin embargo, durante el lanzamiento hubo más novedades, una de ellas es 'Celia', la nueva asistente de voz que se incorporará a los dispositivos de Huawei.

Este lanzamiento ha llamado la atención, ya que se trata de un desarrollo propio de la compañía, que llega en un momento donde su separación con Google parece no tener vuelta atrás. Y es que los nuevos dispositivos de Huawei no contarán con el respaldo de los Servicios de Google, ya que al encender el teléfono, aunque sigue teniendo una versión de código abierto de Android, no encontraremos ni YouTube, Gmail, Maps, Chrome, PlayStore y por supuesto tampoco el asistente de Google -entre otras apps-.

Huawei presenta a 'Celia' su propia asistente de voz

Es por ello que Celia ha acaparado la atención, pues demuestra que el gigante asiático continuará trabajando por crear sus propias soluciones, como lo ha hecho con la Huawei App Store que se ha convertido en una buena opción para descargar las aplicaciones más utilizadas a los nuevos smartphones.

Se trata de una asistente de voz capaz de comprender comandos en inglés, francés y español. Se sabe que por ahora es una versión muy simple que poco a poco irá mejorando sus funciones.

El usuario podrá pedir con su voz que Celia inicie una llamada telefónica, que reproduzca una canción, envíe un texto, establezca recordatorios en el calendario, o informe acerca del clima, entre otras opciones clásicas que ofrecen los asistentes de voz como Siri. También interactuará con las tecnologías de inteligencia artificial de Huawei.

Para activar el asistente, el usuario deberá decir “Hey, Celia”, o bien mantener pulsado durante más de un segundo el botón de encendido/apagado de su smartphone.

Celia estará disponible en los equipos Huawei que cuenten con la versión 10.1 de EMUI, la cuál será lanzada a partir del 7 de abril con los nuevos P40.

