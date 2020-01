"La Inteligencia Artificial existe para hacer más fácil la vida de las personas": Alexis Crowell

La tecnología siempre ha existido, pero en los últimos siglos, sus desarrollos han parecido una novedad que poco a poco se ha normalizado en nuestras vidas. Sin embargo, esta avanza de manera tal que supera nuestra capacidad de asimilación o regulación. Aún así, también disfrutamos de ella a través de cada gadget tecnológico ofrece experiencias únicas para los usuarios que hoy en día van desde pilotear un drone, hasta interactuar con inteligencia artificial.

Ahora bien, con el desarrollo que han tenido en los últimos años las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), su comercialización y aplicación se ha convertido en uno de los principales objetivos de la industria y se ha expandido al mercado de los smartphones: actualmente los productos de hardware tiene la mayor demanda en el mundo.

Pero, ¿qué es la Inteligencia Artificial? ¿sigue siendo un concepto utópico, de ciencia ficción? ¿cómo la vemos ya en nuestra vida diaria? De esta manera, para aclarar conceptos y conocer la situación actual de la Inteligencia Artificial, la experta de Intel, Alexis Crowell habló con este medio en el marco del CES.

En general, ¿cuál es el escenario de la tecnología en el futuro?

Para mí es que va a impactar en la experiencia de tecnología de cada uno. Por ejemplo, tu usas una grabadora de audio para grabar. ¿Tienes un traductor en tu grabadora? Ese es un gran ejemplo de lo que digo: hacer más fácil la vida de las personas. Tener un audio que traduzca o transcriba las grabaciones, por ejemplo. O, tener una puerta que reconozca a tu perro y lo traiga de nuevo adentro de tu casa. Esto, por el lado del consumidor.

En el lado del negocio, se trata de cómo ayudar a la gente a tomar mejores decisiones y hacerlo más rápido, digamos, en el management. Cómo mostrar mejor mis productos y hacerlo para cubrir mis necesidades de negocio, incluso en una fábrica: cómo identificar si mis productos no tienen imperfectos. De hecho, hay una compañía que usa visión de computadora y cámaras. Esta compañía es de pizzas y esta tecnología se asegura de que estas se vean tal y como en la foto. Es un uso bastante interesante de la Inteligencia Artificial, pero no muchos conocen bien de qué trata esto. Para mí es cómo traemos la tecnología en la vida de alguien o en su negocio de una manera que pueda mejorar su trabajo y le haga las cosas más fáciles. Y de la manera en que la tecnología entre a tu vida, tu no tienes que aprenderla, sino que puedes adaptarla más fácil a esta.

Tenemos términos relacionados con la inteligencia Artificial como machine learning, deep learning. ¿Cómo podemos diferenciar estos conceptos aplicados a nuestra vida diaria?

Lo que interesa de estos términos es si hacen las cosas más fáciles, mi vida más fácil y si mejoran mi negocio. Ahora, si vas a Amazon, solamente se habla de Machine Learning. Los otros términos casi no importan, porque todo le llaman así. Ahora, hay compañías que solamente dicen Deep Learning, porque creen que este es el futuro de toda la Inteligencia Artificial. Y tienen un buen punto, pero no es el único válido.

Hemos visto en películas como Terminator, Matrix que las máquinas dominan sobre los humanos. Ya comenzamos a ver robots que hacen varias cosas. ¿Podría llegar a ser esto posible en la vida real?

Terminator es una película fantástica para entretenimiento, no es realista. Todavía. Estamos a muchas generaciones de que todo sea dominado por la Inteligencia Artificial. En general, se habla de la Inteligencia Artificial cuando las máquinas son más listas que los humanos y llevan la inteligencia a niveles que nosotros no podemos ni desarrollar. No creo que eso pase en nuestra época. Creo que pasará en una época muy lejana. Además considero que el sensacionalismo que genera eso funciona para hacer buenas películas. Y muy entretenidas. Pero creo que entre ahora y la época en la que la Inteligencia Artificial sea general, esta se desarrollará cada vez más para que entre en la conversación diaria. Yo creo que en diez años ya no se hablará de ella como un concepto extraordinario, sino como algo que ya es normalizado y esperas que esté. Como cuando vas a un café y ya esperas que haya Wi-Fi. Sí, la gente habla del 5G, pero ya en cualquier lado esperas estar conectado. La tecnología es lo que esperas que ya esté. Pienso que para allá va la Inteligencia Artificial.

¿Cuáles son los usos más extendidos de la Inteligencia Artificial?

El lenguaje y las imágenes son los casos más grandes. Pongamos un ejemplo sobre un lugar donde hacen pizzas. Básicamente lo que es, es que existe una cámara situada sobre la estación donde se preparan. Básicamente mira si hay pepperoni suficiente, si están poniendo bien los ingredientes, etc. Y todo se trata sobre imágenes. Ahora, hay muchos casos de uso de la Inteligencia Artificial en las imágenes. Por ejemplo, en el sector salud al mirar las radiografías de alguien sirve para saber de mejor manera si hay un hueso roto, para detectar tumores. Todo eso actualmente tiene mezcla de imágenes porque cualquier tipo de scaner ayuda a los doctores. No los reemplaza, pero les ayuda a resolver problemas.

El terreno de las imágenes es el más grande. Es como usar los lentes de Google, te los pones y ves un edificio y cómo es exactamente, también te brinda algunos detalles sobre él. Eso es reconocimiento de imagen. Todo está basado en la imagen. Lo siguiente que será más grande serán las Apps Speech y con eso no solo me refiero a hablar. Por ejemplo, traductores automáticos. Transcriptores. Ya no te tienes que ponerte a desgrabar un audio. Ya tienes un archivo entero, esta app te la puede transcribir, la imprimes o ya la puedes editar. Y de manera mucho más rápida.

Luego del escándalo de Cambridge Analytica y Facebook, ¿podría decir usted que nuestra privacidad es más vulnerable que nunca?



Los datos son más valiosos hoy de lo que han sido jamás. Lo que compro en línea, los famosos que sigo, la gente de la que me preocupo, todo eso puede traducirse en ventas. Por eso creo que es muy importante para cualquiera estar consciente de qué compañías están involucradas en todas estas acciones y qué pueden hacer con sus datos. Y sí, somos más vulnerables. Y es interesante que estas compañías se supone que son las que saben manejar mejor los datos, pero luego de lo que pasó muchas empresas buscaron más seguridad y pusieron una nueva barrera, pero los hackers las traspasaron y quieren seguir haciéndolo. Y es algo de lo que creo que todos los ciudadanos de cada país debería estar pendiente, pero sí creo que hay compañías que se esfuerzan por proteger a la gente y ese es un buen comienzo, aunque no creo que resuelvan todo de una vez.

¿Cree en los algoritmos sesgados?



¡Absolutamente! Y es uno de los mayores problemas y es otra de las cosas a las que la gente debería prestarle mayor atención. De hecho, el proyecto de la Cruz Roja que mostramos ayer en Uganda, no lo puedes desarrollar en Australia, porque la manera en que se construye toda la app es totalmente distinta. Ese es un ejemplo minúsculo de algoritmo sesgado, pero expándelo a la gente que usa Inteligencia Artificial para contratar a alguien. Porque ahora, si estoy contratando, las hojas de vida, portafolios que pongo en mi base de datos y que me ayudan a tomar decisiones, tienden a favorecer a una universidad o a un tipo de perfil, cambia la tendencia para tomar una decisión dramáticamente. Por eso creo que es muy importante que, cualquiera que esté construyendo este modelo de datos sea consciente de esto. Si no eres consciente de cómo construir este tipo de información, no preeverás lo que puede ocurrir con ella. Y esa transparencia en entender cómo funciona hace la diferencia entre hacer crecer un negocio o dañarlo.

Existe la Inteligencia Artificial, pero hay pocas leyes para regularla. ¿Qué acciones se deben tomar como ciudadanos para regularla o al menos para ponerla como tema de conversación?

Pienso que cada país debería tener regulaciones y hablar de esto, y también no solo conversar de cómo usar los datos sino de cómo se pueden alterar y de cómo hay tendencias sesgadas. De cómo se recolectan estos datos, de cómo mantener la privacidad. Intel de hecho tiene un papel de recomendaciones sobre lo que la gente postea, para ayudar así a mediar en cómo solucionar el problema de los datos. Pero sí, tienes razón en lo que planteas, por lo que siento que debe haber un balance entre estos dos puntos, pero también hay compañías que están manejando el tema de la Inteligencia Artificial de manera ética y que actúan en beneficio de la sociedad.

¿Cuándo podremos ver los autos sin conductor?

Ya lo vemos, de hecho. Arizona tiene algunos de ellos. Ahora, si pensamos en solo este tipo de autos en las vías, como en la película “Yo Robot”, falta mucho para eso por muchas razones. Primero tiene que haber data apropiada para cada vía particular en todo el mundo, porque si hago un modelo para China o Colombia, probablemente no funcione para Alemania. Ahora, la gente maneja diferente. Todo eso debe ser solucionado antes de que veamos esto hecho una realidad. Y siento que hay una gran preocupación cultural sobre el tema, ya que hay varias personas que quieren seguir teniendo el control y no que un auto tome las decisiones por ellas.