Lo que nadie pidió: Instagram añadirá esta nueva función a sus historias.

Instagram es una red social que ha ido tomando cada vez más fuerza gracias a que básicamente no es Facebook, ni Twitter.

Desde hace meses han implementado varios cambios que buscan pulir su interfaz; para mantener por más tiempo a sus usuarios dentro de la app. Pero acaban de agregar una novedad que aparentemente nadie pidió, ni nadie esperaba: chats.

Ahora los usuarios que publiquen cualquier cosa dentro de Instagram Stories tendrán acceso a un nuevo sticker, donde, similar a cuando suben una encuesta o una canción, podrán habilitar la opción para abrir una sala de chat con sus seguidores.

Como muestran las imágenes de arriba el proceso es simple. Se captura la foto o video. Se ingresa a la sección de stickers y se inserta el de chat.

Introducing the new chat sticker in Stories. Now, there's an easy way to start conversations with a group of friends right from your story. pic.twitter.com/A1An7d9TjJ

— Instagram (@instagram) July 2, 2019