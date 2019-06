Whatsapp eliminaría una función muy popular que tal vez usas a menudo.

Si alguna vez quisiste preguntarle a un amigo si conocía a determinada persona y no recordaba su nombre, tal vez hayas recurrido a mostrarle una foto. En ese caso, probablemente lo más práctico era simplemente buscarla entre tu lista de contactos de Whatsapp. Solamente accedías a su perfil, descargabas su foto y terminabas enviándola a alguien más. Sin embargo, parece que esa práctica tiene sus días contados.

Según el blog Wabetainfo, una próxima actualización de Whatsapp traería una sorpresa. La página señala que en la versión beta de la actualización 2.19.60.26, la aplicación elimina la función de descargar fotos de perfil en iOS. Actualmente esto es algo que no se puede hacer por Android.

Lo que antes se podía hacer mediante una pulsación larga sobre la imagen, dentro de poco será imposible. Eso sí, todavía se podría descargar los íconos de los chats grupales.

Al parecer esto tendría como motivación mejorar la privacidad de los usuarios. Esto resulta ser algo curioso, pues Whatsapp seguiría permitiendo hacer capturas de pantalla. Es decir, si alguien quiere descargar una foto de perfil, solo tendría un pequeño obstáculo que se resuelve por otro medio.

📝 WhatsApp beta for iOS 2.19.60.26: what's new?https://t.co/hAd4RNkVRg

Improvements for album, audio converter (exporter), 'Save Profile Picture' option removed (😅) and other improvements!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 30, 2019