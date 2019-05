(FOTOS) ¡Lo que nos temíamos! Llegará la publicidad a WhatsApp.

Los rumores de la aparición de publicidad en la aplicación de mensajería han iniciado desde hace unos meses. ¡Lo que nos temíamos! Llegará la publicidad a WhatsApp.

La aplicación de mensajería más importante a nivel mundial, WhatsApp, nos tiene acostumbrados a constantes actualizaciones, pero quizá esta no sea de gran agrado.

Y es que Matt Navarra, experto en tecnología, ha revelado por medio de sus redes sociales una serie de imágenes donde se aprecia cómo se vería la aplicación con publicidad.

Coming Soon to @WhatsApp…

– WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020

– WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options

– WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog

h/t + 📸 @Olivier_Ptv

at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP

— Matt Navarra (@MattNavarra) May 21, 2019