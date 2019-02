Todo listo para el #10yearchallenge de Samsung. ¿El S10 será un teléfono plegable?

Se cumplen 10 años desde que la compañía coreana lanzó su primer Galaxy y por eso quiere celebrarlo con un teléfono que, al parecer, se sale de todo lo conocido ¿El S10 será un teléfono plegable?

Muchos rumores y misterio han rodeado al lanzamiento del Samsung S10: que si va a existir una versión básica del teléfono a un precio menor; que si se introducirá una nueva manera de carga wireless; que si aumentará el número de cámaras para mejorar la experiencia al tomar fotos; y lo que todo el mundo está esperando, que el nuevo celular sea plegable, algo que se lleva prometiendo desde hace mucho tiempo, pero que aún es solo un mito.

Sin embargo, son los 10 años de Samsung y la marca piensa celebrarlos en grande, seguramente con un celular que cambie la historia o que sea la pauta para lo que vendrá. Y es que no hay que decirse mentiras: de un tiempo para acá los lanzamientos de Samsung son los más esperados, porque siempre traen una sorpresa. Sí, todos podemos casarnos con una marca y serle fiel, pero hay que reconocer que Samsung siempre presenta algo interesante, que nadie espera, eso que en un recital podría decirse que está fuera de programa, pero que todos caemos en cuenta de que ha debido estar desde el principio.

Como sea, hoy en San Francisco, a las 2:00 p.m. de Colombia, conoceremos cuál es el nuevo capítulo de la historia de los teléfonos Samsung, que seguro no decepcionará, porque no lo ha hecho en 10 años y no lo va a hacer para su cumpleaños. Solo queda una pregunta: ¿será el teléfono plegable que hemos esperado durante tanto tiempo?

2:00 p.m. es la hora del lanzamiento del Samsung S10, que podrá ver en Facebook Live de Publimetro

