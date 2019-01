Entre los planes de la NASA para mantener la Tierra segura contra los impactos de asteroides y otros objetos espaciales, uno de los más extraños será probado en breve. La NASA intentará desviar un asteroide que amenaza con impactar la Tierra.

La agencia espacial estadounidense anunció recientemente que enviará un satélite para chocar contra un asteroide y desviar su recorrido, como parte de una prueba para evaluar la eficiencia de esa estrategia.

La misión recibió el nombre de Dart, que significa "Double Asteroid Redirection Plan" (algo como "plan de redirección de asteroides doble"). "Doble" porque el objetivo esta vez es el asteroide Didymos.

Su nombre viene de la palabra griega que significa "gemelos", porque en realidad tiene dos partes: una roca mayor, de unos 780 metros de diámetro (Didymos A), y otra menor, de unos 160 metros de diámetro, llamada Didymos B .

.@AerojetRdyne's xenon fueled electric propulsion thruster, a @NASA technology initiative, has cleared CDR and will be produced as the propulsion source for NASA's DART (Double Asteroid Redirection Test) mission planned for 2021-22. MORE >> https://t.co/NQSDeWCK0F pic.twitter.com/ee2MhUtIzw

— Coalition for Deep Space Exploration (@XploreDeepSpace) April 16, 2018