La nueva app de Facebook que estaría dedicada a los memes

Durante los últimos años, Facebook ha perdido grandes cantidades de usuarios adolescentes. La migración de los jóvenes, primero a Instagram, luego a Snapchat y después a Instagram Stories, preocupa al gigante de Mark Zuckerberg. La solución sería una app de Facebook llamada LOL, que estaría enfocada en memes.

Así lo plantea TechCrunch, que encontró la prueba de 100 estudiantes de colegio que hacen las pruebas. Aparentemente, la app de Facebook reemplaza el espacio que ocupa Watch, con videos. Aún así, se tendría planteado que esta app transmitiera únicamente videos cortos e imágenes con textos breves.

¿Le suena conocido? Tendría que hacerlo: la idea es hacer una dinámica similar a la de Instagram Stories. También tendría imágenes grabadas de una manera similar a la opción "Discover" de Snapchat. Habría categorías como "Wait for it", "Savage", "Escuela", "Clásicos" y "Celebridades".

Las reacciones no serían los tradicionales likes, me encantas y me enojas. "Debajo de cada pieza de contenido se encuentran reacciones especiales de 'Divertido', 'Bien' y 'No Divertido"", dice TechCrunch.

La app de Facebook ha tenido varios intentos de expandirse a este mercado, pero ninguna ha ganado el cariño de los jóvenes. La compañía no tiene problemas, debido a su propiedad de Instagram. Pero sin las publicaciones que interesan a los anunciantes, las opciones se ven limitadas.