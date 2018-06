Estas son todas las novedades que llegarán próximamente a Xbox Game Pass #E32018

Durante su evento de prensa, Microsoft aprovechó la oportunidad para compartir con todos los asistentes las novedades que llegarán a Xbox Game Pass en los próximos meses.

De acuerdo a la compañía, características como FastStart y un nuevo servicio de streaming llegarán al servicio para mejorar la experiencia de los usuarios. Veamos a fondo cada una de ellas.

FastStart, una forma más rápida de jugar

Una de las primeras características que presentó Microsoft para GamePass fue FastStart, una funcionalidad que pretende ayudar a los gamers a jugar los títulos que descarguen en Game Pass lo más pronto posible.

En otras palabras, lo que hace FastStart es permitirnos probar un juego tan pronto haya sido descargada una pequeña parte del mismo, pues los usuarios podrán precargar sus títulos el doble de rápido que lo hacían hasta la actualidad.

Para poder llevar a cabo esa tarea, lo que hace la función es identificar qué archivos necesita el juego en cada instante para agilizar su descarga, por lo que los jugadores pueden usar los títulos sin tener que esperar a que el resto de los contenidos se descarguen por completo.

Nuevo servicio de streaming

Microsoft también anunció la llegada de un nuevo servicio de streaming a Xbox Game Pass, con lo que los gamers podrán jugar en un PC, un Xbox o incluso en sus dispositivos móviles con ayuda de la Nube. Por el momento no sabemos cuándo se lanzará oficialmente esta característica, pero esperamos que ocurra próximamente.

Los estrenos llegan a Game Pass

Finalmente, Microsoft también anunció que algunos de los títulos que fueron presentados durante su conferencia de E3 2018 también harán su aparición en Xbox Game Pass. Puntualmente, la compañía indicó que Fallout 4, Forza Horizon 4 y Crackdown 3 estarán en el Netflix de los videojuegos desde el mismo día de su lanzamiento.



Además, también aseguró que The Elder Scrolls Online, The Division 1, Ashen, Vermintide II y Halo The Master Chief Collection, llegarán próximamente a Xbox Game Pass.