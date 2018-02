Facebook prepara el botón "no me gusta", pero no será para lo que usted piensa

Una de las peticiones más comunes a Facebook es la posibilidad de crear el botón "no me gusta" para indicar, justamente, el desagrado por un contenido. Aunque las reacciones como "me entristece" y "me enoja" han sido parte de esa reacción, la red social probaría este botón.

Según el portal TechCrunch, la plataforma prepararía este botón no como un mecanismo de mostrar descontento (para eso estaría el "me enoja"), sino como una señal para reportar contenidos negativos, como comentarios ofensivos, pero no publicaciones.

Un vocero de Facebook citado por el portal afirma que este botón "no me gusta" servirá como una herramienta para que los usuarios denuncien estos contenidos de una manera más expedita a la que existe actualmente.

"No estamos probando el botón ‘No me gusta’, estamos explorando posibilidades para que la gente pueda darnos retroalimentación sobre comentarios en páginas públicas. Estamos haciendo la prueba solo con algunas personas en Estados Unidos", dijo Facebook a través de un comunicado.

Aún así, en las redes sociales se empieza a filtrar cómo los posts y comentarios tienen un botón "downvote" que equivaldría al "no me gusta". Este solo se aplicaría en los comentarios de páginas públicas, y buscaría maximizar el trabajo de los "posts significativos" que trata de adelantar Facebook.