Nissan Versa: Una andanada de tecnología en los vehículos compactos

Con todos los juguetes. El Nissan Versa de nueva generación llega a Colombia como uno de los automóviles con mayor número de asistencias de su gama.

Seguridad familiar. Nissan dotó a su sedán compacto con asistencias de seguridad únicas en su gama, además de una estructura totalmente renovada.

Nissan ha sufrido años muy difíciles desde 2018, con la salida de Japón de su CEO Carlos Ghosn. Esta situación, que incluyó un escape digno de película de acción, dejó a la compañía en una situación precaria, con vehículos envejecidos y un proceso demorado de renovación de los mismos. Pero en el último año ha habido novedades muy importantes, empezando con uno de sus vehículos básicos: el sedán compacto Versa.

En América Latina se conocía como un sedán familiar con una estética atípica y mecánica simple, pero precio económico. La tercera versión del Nissan Versa, presentada en Colombia a finales del año pasado, cambió por completo. Uno de los pocos elementos que se mantuvo de la generación anterior es el tren mecánico, porque el chasís y carrocería cambiaron profundamente.

El Versa adquirió las formas mucho más agresivas y la parrilla en V de vehículos como el Sentra, Murano y X-Trail. También obtuvo el esquema de techo "flotante" con un aplique en plástico negro en los pilares, que le da deportividad. Los stops envolventes en forma de boomerang y las luces frontales con LED mantienen la cara familiar.

El interior se destaca por un volante en D idéntico al utilizado en la Kicks, con quien comparte plataforma. El uso de diferentes gamas de gris en el interior, así como la presencia de pantallas, dan un toque de modernidad. De todos modos, la

Una mirada bajo el capó

Mecánicamente el Nissan Versa no tiene muchas novedades. Cuenta con el motor 1,6 litros de 118 caballos presente en la Kicks, y similar a los del March y Renault Sandero y Logan. También viene de serie con la transmisión variable continua (CVT) característica de la marca japonesa, aunque hay cajas manuales opcionales.

Al contrario que la aplicación de la CVT en Renault, el Versa responde bien. La experiencia de Nissan ha hecho que los cambios sean mucho más fluidos y, sobre todo en montaña, tengan una respuesta suficiente. En ciudad no responde con tanta fluidez, aunque se siente menos quedada y más cercana a una transmisión automática normal. La suspensión y los frenos son suficientes pero no destacados. Cruza bien, y en autopista el consumo es bastante reducido, pero no hay mayor sensación de deportividad ni pretensiones.

Protección a los ocupantes

Los ingenieros de Nissan desarrollaron un auto suficiente en carretera, pero sus mejores marcas están en el equipamiento de seguridad. El Nissan Versa viene con equipo de última tecnología para prevenir accidentes, que en algunos casos solo se ve en sedanes o camionetas de alta gama.

Es el caso del asistente de colisión frontal, que detiene el vehículo en caso de que el conductor no se percate de un obstáculo, no está presente en. También lo es en una gama sensible al precio contar con todo tipo de asistencias como control de tráfico cruzado en reversa (para salir de parqueaderos, por ejemplo), sensores de punto ciego y cámara de 360 grados.

Aunque estas tecnologías vienen solo en las versiones más avanzadas, son lo suficientemente útiles para considerar seriamente el salto en precios. Sobre todo en la aplicación de auto familiar que se da para estos casos. De todos modos, de fábrica hay bastante equipo de seguridad, como sensores y cámara de reversa, seis airbags y control de crucero. Accesorios como equipo de infoentretenimiento, aire acondicionado y encendido con botón son de serie.

Esto es un elemento diferencial en un segmento en el que casi todas las marcas están, pero pocas con tanto equipamiento. Vehículos como el Mazda 2, Chevrolet Onix, Peugeot 301 y Volkswagen Virtus están en la gama. Por precios, también entran a la competencia versiones básicas de camionetas como la Renault Duster y Ford EcoSport.

Para esta dura competencia, Nissan ha preferido irse por la tecnología, sobre todo en temas de seguridad. No es un carro para gomosos, porque fue diseñado para llevar gente de un lado a otro. En estas asistencias para transportar más seguros a sus ocupantes, Nissan está muy bien ubicada. Y con un precio entre 55 y 69 millones de pesos, es inevitable pensar que a muchos padres de familia les importará más la seguridad de sus hijos que los tiempos de vuelta.

El carro en un minuto

Modelo: Nissan Versa Exclusive 2021

Motor: 1,6 litros, 118 caballos de potencia, 140 Nm de torque.

Transmisión: CVT con modo secuencial que simula 6 cambios.

Tracción: Delantera

A favor: Todo gira alrededor de la seguridad de los ocupantes.

En contra: Si usted es un entusiasta, se sentirá decepcionado.

Precio: desde $54'490.000. En prueba. $68'990.000

