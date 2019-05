Mercedes-AMG: Los vehículos aspiracionales de la estrella de tres puntas

Hay un elemento clásico en los vehículos alemanes: su combinación de lujo y velocidad. Tal vez sean las famosas autobahnen, las vías de velocidad ilimitada únicas en el mundo. Tal vez sea la pasión y habilidad que Alemania tiene por la ingeniería. O tal vez sea un ciclo autosostenido por fabricantes como Mercedes Benz, que plantea su submarca Mercedes-AMG como el epítome de estos desarrollos.

Antes un poco de explicación. AMG es una marca muy conocida para los fanáticos de la estrella, desde su fundación en 1965. Las tres letras de la sigla identifican a sus dos fundadores, Hans Werner Aufrecht y Erhard Melcher, así como al lugar de nacimiento de Aufrecht, la población alemana de Grossaspach. Nació como una marca de desarrollo de motores y piezas de personalización especializada en Mercedes.

El entonces grupo DaimlerChrysler compró la empresa a Aufrecht y Melcher en 1999. En los 20 años desde su compra, Mercedes-AMG ha pasado de ser una referencia de personalización a una de potencia. Stuttgart decidió posicionar a los autos con las tres letras en una competencia muy dura: BMW M y Audi Sport.

Además del lujo esperado con la estrella de tres puntas al frente, tienen una potencia, suspensión y frenos desarrollados para el uso más duro. Desde el compacto Clase A hasta las berlinas Clase S y las camionetas G-Wagen, casi todos los vehículos de la marca tienen estas referencias. Además, se han desarrollado vehículos propios como el superdeportivo AMG GT.

Desde abajo hasta la punta

Hay dos versiones en la gran mayoría de modelos con el tratamiento AMG, para hacer más flexible su instalación. Las diferencias se pueden identificar como las de las gamas Audi S y RS: un modelo más "civilizado" y otro más deportivo. Un ejemplo se da con el recién presentado para Colombia Mercedes-AMG C, con versiones C 43 y C 63.

Antiguamente, los números indicaban la capacidad en decilitros del motor. Hoy en día son referencias de potencia aproximada. El motor C43 es de seis cilindros en V, 3 litros y doble turbocargador. El C63 es la joya de la corona, con motor V8 de 4 litros y dos turbocargadores. Estos motores también se ven en otros vehículos de toda la línea.

Mientras un Mercedes Benz C200 puede tener motores de 2 litros y 184 caballos, el AMG de la misma referencia tiene casi el triple de potencia. El C43 tiene 362 caballos de potencia, con una caja automática de 9 velocidades. El C63 es una bestia que mueve 502 caballos, capaz de llevarlo a una velocidad limitada de 300 kilómetros por hora.

Otro cambio está en la filosofía. Los motores pequeños son fabricados en las líneas de montaje de la planta en Alemania. Los grandes, como el del C63, son hechos individualmente por un solo ingeniero. Llevan una placa que identifica al responsable que lo construyó, de acuerdo con la política "un hombre, un motor".

¿Cómo funciona en la calle?

Por supuesto, todas las tecnologías de los Mercedes-AMG están probadas en las vías… alemanas. En vías como las colombianas, algunas de sus tecnologías se desaprovechan. La potencia, por ejemplo, permite propulsar un C43 en 4.5 segundos a una fotomulta por exceso de velocidad.

A pesar de esto, su tecnología también se puede usar. Una suspensión muy desarrollada es ideal para las curvas colombianas. Ni qué decir los frenos, que detienen estos vehículos en una moneda. Por esto, los AMG son muy buscados entre quienes tienen el presupuesto y el ímpetu para usar esta potencia. Y sobre todo, porque tienen el respaldo de la estrella.

Porque esa tecnología, a la que le suman sistemas como medidores de tiempo en pista, y sistemas especiales de mantenimeinto, cuesta. Pero para los aficionados, es poco para uno de los vehículos más atractivos del mundo.

Ficha técnica

Vehículo: Mercedes-AMG C43 2019

Motor: V6, 3.0 litros, dos turbocargadores. 376 caballos de potencia.

Transmisión: Automática de 9 velocidades con levas en el timón.

Tracción: A las cuatro ruedas con seis modos de manejo

Precio: desde $249'990.000