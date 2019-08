El miedo al compromiso y las diferentes apps para conseguir citas, serían algunas de las causas por las cuales las nuevas generaciones no quieren contraer matrimonio. Generación "X" VS "millennials": ¿Cuál generación ha tenido más sexo?

En los años 80, el promedio de edad para casarse era de 24 años para los hombres, y para las mujeres era de 22. En pleno 2019, la situación es totalmente diferente, ya que el promedio se encuentra en 30 años, según un informe de The New York Times.

Y es que nuestros padres y abuelos se casaban no solo por un acto de amor, sino también por vivir una aventura llena de romanticismo, y poder pasar el resto de su vida con la persona indicada.

Parece que esa "tradición" del matrimonio, en la actualidad, parece perderse. “Muchos jóvenes esperan hasta tener una situación económica firme antes de meterse en relaciones más formales. Hoy eso es difícil", explicó Javiera López, mujer de 23 años, quien se encuentra finalizando su carrera en periodismo. Afirmó que en varias ocasiones ha salido a citas con hombres, pero que no esta en sus planes cercanos tener una relación estable.

El concepto de pareja parece cambiar con las nuevas generaciones. "Mi generación cuestiona el romanticismo desde lo feminista", dijo López. Añadió que "se concebía como que iba a venir un príncipe a salvarnos, como si fuéramos sujetos pasivos. Es algo que tenemos que repensar”.

Otros estudios muestran que el factor económico también influye en no "aventurarse" en una relación seria. Helen Fisher, investigadora de The Kinsey Institute, habla del término "amor lento". Según la investigadora, los jóvenes esperan a conocer todo en detalle de su posible pareja, antes de vincularse amorosamente. Fisher, quien estudia las conductas sexuales de las personas, aseguró que otra palabra que se puede usar para calificar las relaciones amorosas actuales es "precaución", ya que se piensa mucho antes de aventurarse en el amor.

“En mi época, la primera cita consistía en salir con una persona para echarle un vistazo y ver qué tal era. Hoy es algo más importante y tiene muchas reglas: se invita con anticipación, se va a un restaurante caro, se invierte tiempo y dinero que no se está dispuesto a gastar en alguien que se está recién conociendo", aseguró Helen. "Por lo general, esta cita ocurre después de que las parejas han tenido sexo de manera regular y ya saben cómo es el otro entre las sábanas. Esto, que llamo ‘entrevista sexual’, no solo tiene que ver con cómo es su desempeño sexual, sino si sabe escuchar, si tiene sentido del humor, si puede ser amable", añadió.

Una mirada positiva para las "nuevas relaciones amorosas"

Karen Uribarri, terapeuta del Centro de Estudios de la Sexualidad de Chile, indicó que éste cambio no es tan malo como parece. “Se critica mucho que los millennials no se comprometen, no tienen relaciones a largo plazo, pero finalmente lo que ellos hacen es casi como una carta Gantt para poder emparejarse, algo que las generaciones anteriores no hicieron". "Yo no recuerdo haber mirado si mi marido estaba metido en un problema legal, algo que uno debió haber hecho por autocuidado”, añadió.

Pero si el proceso para contraer matrimonio es más largo que antes, la interrogante es ¿qué hacen los jóvenes durante ese tiempo? Una de las hipótesis es que estarían teniendo más encuentros sexuales de manera informal.

Fisher, justifica que este accionar de los jóvenes tiene una explicación. “Los seres humanos hemos evolucionado tres sistemas cerebrales para emparejarnos y reproducirnos: el impulso sexual, el amor romántico y los sentimientos de compromiso profundo. Si los jóvenes están postergando el romance y el compromiso, aún les queda el sexo”. Sin embargo, insinúa que estadísticamente nuestros padres y abuelos tuvieron más encuentros sexuales.

¿Millennials o generación X?

Aunque se cree que en la actualidad, el sexo está siempre al alcance de manera fácil, el panorama no es así. Twenge, un profesor de la Universidad Estatal de San Diego, aseguró que las personas entre 20 y 24 años, son más propensas a abstenerse de tener relaciones sexuales, a comparación de la generación X. Según un artículo del docente, en Japón, el 43% de los jóvenes entre 18 y 34 años son vírgenes.

La terapeuta Uribarri, aseguró que las apps como Tinder, están perdiendo popularidad, ya que ahora la gente se da "match" sin concretar algún encuentro. La razón por la cual hacen esto, es porque con los "matchs", se pueden dar cuenta cómo están en el "mercado".

“Creer que los jóvenes tienen más sexo solo porque está más disponible demuestra una falta de conocimiento sobre cómo funciona el cerebro humano”, indicó Fisher. "Que el sexo esté disponible no significa que vayamos a aprovecharnos de eso, porque no es así como el cerebro está construido. Si estás preocupado por otras cosas, si no quieres comprometerte emocionalmente, si estás ocupado con tu trabajo o tus estudios, no vas a tener sexo simplemente porque es posible tenerlo”.